Liga : L’arbitre oublie une minute de jeu et fait revenir tous les footballeurs sur le terrain

Ricardo De Burgos Bengoetxea, l’arbitre du match de Liga Séville-Grenade, s’est distingué dimanche : après avoir sifflé la fin des débats, il a, après les protestations de joueurs de Grenade, fait machine arrière en demandant aux acteurs de revenir disputer une minute de jeu qu’il avait oubliée. Le score est de 2-1 en faveur de Séville lorsque l’arbitre siffle la fin du match. Plusieurs joueurs de Grenade s’approchent alors de lui pour lui signifier qu’il restait encore au moment de son coup de sifflet final une minute de temps additionnel à disputer.

Plusieurs minutes s’écoulent, certains joueurs de Séville ont déjà enlevé leur maillot et leurs protège-tibias. Ils ont même, pour certains, regagné les vestiaires. L’arbitre prend la décision de faire revenir les 22 footballeurs pour disputer la minute restante. Sans conséquence sur le score, qui restera de 2-1 pour Séville.

« Nous faisons tous des erreurs »

Les joueurs et les entraîneurs n’ont pas tenu rigueur à l’arbitre de sa bévue. « L’arbitre a sifflé la fin du match parce qu’il pensait que le temps était écoulé, et puis il est venu ensuite nous dire qu’il avait commis une erreur », a déclaré après la rencontre l’attaquant sévillan Lucas Ocampos. « C’était fini, nous avions déjà enlevé nos tenues, je n’ai jamais rien vu de pareil ».

« Ça a été une situation étrange, très confuse. Mais cela arrive, nous faisons tous des erreurs », a déclaré l’entraîneur de Séville Julen Lopetegui, sans jeter la pierre à l’arbitre. « Ils font des erreurs comme nous en faisons tous, et il a fait de son mieux pour la corriger », a renchéri l’entraîneur de Grenade, Diego Martinez.

