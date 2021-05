06 Mai 2021 – La politique en taille patron dans la presse sénégalaise

APA-Dakar (Sénégal) Par Ibrahima Dione – Les journaux sénégalais, reçus jeudi à APA, traitent essentiellement du débat sur la fiabilité du fichier électoral.

Le Quotidien annonce que le Front de Résistance Nationale (FRN, opposition) a brandi des arguments pour démontrer l’incohérence du fichier électoral.

Lors d’une conférence de presse, tenue hier mercredi à Dakar, Aldiouma Diouf, le chargé des élections des Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef d’Ousmane Sonko), a déclaré dans ce journal : « (Les experts) n’ont pas fait un audit sur pièce et sur place. Ils n’ont pas répondu au nombre anormalement élevé de l’utilisation des certificats de résidence pour l’inscription sur les listes électorales ».

Qualifiant de « petite conclusion » le rapport d’audit du fichier électoral, le FRN n’est pas, selon L’Observateur, prête à lâcher du lest. Vox Populi, pour sa part, fait savoir que « l’opposition rejette le rapport provisoire » en marquant son désaccord sur « la méthodologie employée par les experts et les informations contenues dans (leur) rapport ».

Dans L’AS, les opposants au président Macky Sall affirment que « le fichier électoral (actuel) n’est pas représentatif démographiquement. Par conséquent, il ne peut pas garantir des élections libres et équitables ».

Le contentieux sur le fichier de base des élections est, d’après WalfQuotidien, « une histoire aussi vieille que le Sénégal indépendant ». Poursuivant, ce journal note souvent des suspicions « à la veille des élections ».

Dans les colonnes de WalfQuotidien, le journaliste Mame Ngor Ngom soutient qu’« il faut vider tous les contentieux qui existent et ne pas essayer de jouer au plus malin. Sinon les mêmes causes vont (produire) les mêmes effets ».

A propos de l’incendie de l’unité de néonatologie de l’Hôpital Maguette Lô de Linguère (plus de 300 kilomètres au nord-est de Dakar), Le Soleil renseigne que « le parquet de Louga (chef-lieu de région) a ouvert hier une information judiciaire contre l’ex-directeur » de cette structure sanitaire.

Le quotidien national indique que « l’aide-infirmière chargée de la surveillance de la salle, le chef du service pédiatrie et X » sont également visés dans cette procédure pour les faits « d’homicides et de blessures involontaires au sens des dispositifs de l’article 307 du Code pénal ».

Sud Quotidien rappelle que ce drame a « coûté la vie à quatre bébés ». Le parquet, avec l’appui de techniciens de la Senelec (société nationale d’électricité), a écarté dans ce journal la thèse du court-circuit : « Les disjoncteurs n’ont pas sauté. Le foyer du feu se trouvait sur la table chauffante artisanale en fer. (Celle-ci) comportait des lampes à incandescence dont le contact avec les moustiquaires serait à l’origine de l’incendie ».

L’Observateur, de son côté, fait savoir que « le Procureur a saisi le juge du 2e cabinet d’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Louga » et « le dossier pourrait lui être transmis ce jeudi ou (le lendemain) ».

D’après Libération, « le parquet réclame le mandat de dépôt contre l’ex-directeur et les deux agents » mis en cause.

Sur un tout autre sujet, Stades se fait l’écho de la qualification de Chelsea FC (Angleterre) en finale de la Ligue européenne des champions au détriment du Real Madrid (Espagne).

Ce quotidien d’informations sportives remarque que le portier des Blues, le Sénégalais Edouard Mendy, a rendu une copie propre en sortant « trois arrêts de classe ».

« Mendy hisse Chelsea FC en finale », s’enthousiasme Record. Ce journal reprend le bel hommage de Cesar Azpilicueta, le capitaine du club de Londres à son coéquipier : « Nous ne pouvons pas oublier les deux arrêts d’Edou en première mi-temps ».

En effet, le gardien de l’équipe nationale du Sénégal a écœuré Karim Benzema, le leader d’attaque des Merengue, auteur d’une belle frappe et d’une tête à bout portant.

