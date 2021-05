Sécurité retour de Gbagbo : les grands commandements mis en mission

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Le ministre ivoirien de l’Intérieur et de la sécurité, le général Vagondo Diomandé, a ordonné lundi aux grands commandements d’œuvrer avec le Front populaire ivoirien (FPI, opposition), relativement au retour de Laurent Gbagbo.

Le général Vagondo Diomandé a mis en contact les unités en charge de la sécurité avec le FPI, notamment l’aile dirigée par Assoa Adou, lors d’une réunion avec le ministre de la Réconciliation nationale, Bertin Kouadio Konan, et une délégation du parti de M. Gbagbo.

Conduite par Assoa Adou, la délégation du Front populaire ivoirien a échangé avec le ministre de l’Intérieur et de la sécurité sur la sécurité concernant le retour de M. Gbagbo, en compagnie du ministre de la Réconciliation nationale.

De ce fait, les services de sécurité compétents et les collaborateurs de M. Assoa Adou vont bientôt « se mettre en rapport pour mettre en orchestre l’aspect sécuritaire » concernant le retour de l’ex-président, a indiqué à APA une source proche du dossier.

Le chef de l’Etat Alassane Ouattara a rassuré, il y a quelques semaines, que M. Gbagbo, acquitté par la Cour pénale internationale (CPI) dans l’affaire de crimes contre l’humanité perpétrés lors des violences postélectorales de 2010-2011, pouvait rentrer dans son pays.

L’acquittement définitif de M. Gbagbo et son co-accusé Charles Blé Goudé a été prononcé par la Chambre d’appel de la CPI, le 31 mars 2021. Leur retour au pays est imminent et devrait marquer un pas vers la réconciliation et la paix en Côte d’Ivoire.

AP/ls/APA