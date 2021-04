29 Avril 2021 – La loi sur le parrainage en vedette dans la presse

APA – Dakar (Sénégal) Par Oumar Dembélé – Les quotidiens sénégalais parvenus jeudi à APA traitent principalement de la décision de la Cour de justice de la Cedeao sur une requête de l’opposition contre le parrainage.

« La Cour de justice de la Cedeao annule tout », indique Walf Quotidien à propos de la loi sur le parrainage. Pour l’auteur de la plainte contre l’Etat du Sénégal, Me Abdoulaye Tine, « cela veut dire que Macky Sall n’a pas été dûment élu » en 2019 pour son second mandat.

La requête de Me Tine de l’Union sociale libérale (USL) obtient ainsi gain de cause puisque « la loi sur le parrainage (a été) recalée par la Cour de justice de la Cedeao », note Vox Populi. Le journal souligne que le Sénégal a six mois pour se conformer à la décision rendue hier.

Cependant, Me Ousmane Sèye, un avocat proche du régime, indique que « si la Cour le faisait, elle outrepasserait ses compétences ». Selon lui, « la Cour ne rend pas des décisions qui mettent en cause la souveraineté des Etats ».

Le spécialiste du droit, Pr Iba Barry Camara, indique également que « la Cedeao ne peut pas régler la question du parrainage » même si elle « demande au Sénégal de l’abroger », rapporte L’AS.

Sud Quotidien titre sur les traitements des anciens présidents de la République, Premiers ministres et présidents de Conseil etc., et se demande s’il s’agit d’ « avantages indus ou indécents ». Pour le Pr Jean Charles Biagui, enseignant-chercheur à l’UCAD, « il est inconcevable de renforcer le train de vie des politiques dans des pays les plus pauvres ».

Le Quotidien note que « Macky est noir de colère » suite au drame de l’hôpital de Linguère (centre). Il déplore des « dysfonctionnements » et demande des « sanctions ». D’ores et déjà, le directeur de l’établissement où quatre bébés ont péri dans un incendie le week-end denier a été remplacé.

Sur la lutte contre la Covid-19, le quotidien national Le Soleil note que « le Sénégal (est) cité en exemple ». Par ailleurs, le président exige un audit général des infrastructures sur l’ensemble du territoire.

Dans L’Observateur, l’épidémiologiste sénégalais, Pr Moussa Thior, parle des vaccins anti-Covid-19 et de l’immunité collective. « Pour le moment, on est très loin du compte », indique-t-il.

En football, le journal revient sur « le coup de jeune premier à Tunis » du Jaraaf. Pour son dernier match de poule en Coupe CAF, le club sénégalais a consolidé sa première place en décrochant le nul contre le CS Sfaxien. Pour Stades, « les Médinois, solides, continuent d’impressionner » après avoir terminé leader de leur groupe devant les Tunisiens.

Le quotidien sportif note, sur un autre sujet, que « Paris s’éloigne de la finale » de la Ligue des champions européenne. En demi-finale aller hier, le PSG a été renversé par Manchester City.

