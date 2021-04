23 Avril 2021 – Macky Sall en taille patron Avril dans les journaux

PA – Dakar (Sénégal) Par Cheikh Diop – Les quotidiens sénégalais, parvenus vendredi à APA, reviennent sur les conclusions du Conseil présidentiel pour l’insertion et l’emploi des jeunes qui s’est tenu hier à Diamniadio sous la houlette de Macky Sall.

Emploi et insertion socio-économique, « la formule miracle de Macky Sall pour les jeunes » titre L’AS. Le journal livre les neuf points phares du Conseil présidentiel dont le recrutement de 65.000 à partir du mois de mai.

Ce Conseil présidentiel a été pour l’occasion pour « les jeunes d’étaler leur mal-vivre à Macky » note LES ECHOS. Les 14 régions du Sénégal ont déposé leurs cahiers de doléances sur la table du Président.

Lutte contre le chômage, « Macky promet, les jeunes veulent du concret » souligne WalfQuotidien. Le journal indique que le Chef de l’Etat « a exprimé ses bonnes intentions face aux jeunes qui ont réitéré leurs appels à l’accès à l’emploi ».

Des revendications qui ne sont pas tombées dans l’oreille d’un sourd. Dans Le Soleil, Macky Sall donne des gages, « l’Etat ne vous abandonnera pas » rassure-t-il dans le quotidien national. Ainsi, le programme d’emploi d’urgence vise la création de 443. 000 emplois et auto-emplois contre 493.000 créées entre 2012-2019 souligne le journal.

Dans Sud Quotidien, « Macky sort la carotte et le bâton ». Le chef de l’Etat qui est revenu sur les émeutes de mars, soutient « qu’il n’est pas possible de se réveiller et tout détruire sans conséquence ».

Vox Populi abonde dans le même sens et estime que Macky Sall promet « la carotte aux jeunes et le bâton pour Ousmane Sonko ». « Il ne faut pas penser que parce qu’à l’étranger on vous soutient ou on vous entraîne à aller vers l’anarchie (…) il faut savoir marquer des limites » avertit-il.

En politique, WalfQuotidien note une « division dans les rangs de l’Alliance pour la République (APR, parti présidentiel) à Dakar ». « Mame Mbaye Niang crache du feu sur Abdoulaye Diouf Sarr ». Le directeur cabinet politique du Président martèle que les « résolutions » prises lors du séminaire de Benno Bokk Yakaar (BBY, mouvance présidentielle) le week-dernier, n’engagent que ceux qui les ont prises. Il ajoute si la mairie de Dakar est une compétition, « il est toujours candidat » mais qu’il se rangera sur le candidat choisi par le parti.

Libération de son coté ne lâche pas l’affaire des médicaments saisis à Dakar il y a quelques jours. Alors que les mis en causes sont envoyés en prison, le journal relève des choses « troublantes sur les factures saisies » avec une liste de toutes les structures publiques et privées qui se « servaient » auprès de la société chinoise incriminée Dahai Co, alors qu’elle agissait dans l’illégalité absolue.

Sur l’international, WalfQuotidien revient sur les obsèques d’Idriss Deby, défunt président tchadien, mort au front mardi selon l’armée. Le journal informe que plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement sont attendus à N’djamena ce vendredi lors de l’ultime hommage qui sera rendu au Maréchal-Président à la Place de la Nation.

En Sport, l’international sénégalais, Salif Sané a accordé une interview à Stades. Dans les colonnes du journal, le défenseur dont la carrière est plombée par les blessures dévoile ses objectifs qui est de « rebondir et reconquérir la défense des Lions ».

Dans Record, il est question du renouvellement du Comité exécutif (Comex) de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Me Augustin Senghor qui brigue un quatrième mandat contesté, a rallié à sa cause l’écrasante majorité des présidents de Ligue régionales. Un comex avec 31 membres sans Mame Adama Ndour, président de la Ligue de Fatick et Saër Seck, annoncé candidat à la présidence, est dans les tuyaux informe la parution.

CD/APA