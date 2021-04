Des vivres de la Fondation Chidren Of Africa aux musulmans ivoiriens

APA-Abidjan ( Côte d’Ivoire) – La première dame ivoirienne, par ailleurs présidente de la Fondation Chidren Of Africa, Dominique Ouattara, a offert mercredi des vivres et des non-vivres d’une valeur de 130 millions FCFA à la communauté musulmane ivoirienne dans le cadre du jeûne du mois du ramadan.

Ce don a été réceptionné par des guides religieux ainsi que des leaders d’ONG et d’organisations musulmanes en présence des ministres Vagondo Diomandé (Intérieur et sécurité) et Myss Belmonde Dogo (Solidarité et lutte contre la pauvreté).

Il est composé de 5 000 sachets de pâtes alimentaires, 3 500 sacs de riz de 25 kg, 2000 cartons d’huile, 1500 cartons de sucre de 25 kg, 800 cartons de boîtes de tomate, 500 cartons de boîte de lait et 350 tapis de prière.

« Nous avons tous vécu des moments difficiles engendrés par la disparition de grands serviteurs de l’Etat et d’éminentes personnalités et par l’apparition du coronavirus, cette maladie grave qui nous a privé de l’affection de beaucoup d’êtres chers aussi bien célèbres qu’anonymes. (…) Au regard de ces épreuves, je voudrais vous demander, de prier intensément pour notre pays et sa population, afin que Dieu protège la Côte d’Ivoire », a demandé l’épouse du président ivoirien aux guides religieux.

« Je vous invite à organiser des séances de prières spéciales à cet effet, car en tant que croyants, nous devons nous confier à Dieu en toute circonstance », a-t-elle ajouté.

En retour, l’imam Cissé Djiguiba, le porte-parole de la communauté musulmane a dit la gratitude de ses co-religionnaires à la donatrice.

« Le COSIM (Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d’Ivoire) rend la louange à Allah d’avoir fait de vous la première dame de Côte d’Ivoire », a dit l’imam Cissé à la première dame Dominique Ouattara.

Dans la même veine, l’imam Haroun Koné, président de l’ONG Al Mouwassat qui s’exprimait au nom des bénéficiaires de ce don à lui-aussi remercié l’épouse d’Alassane Ouattara pour ce geste de solidarité.

