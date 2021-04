19 Avril 2021 – Les Locales et l’affaire des médicaments saisis à la Une

APA – Dakar (Sénégal) Par Cheikh Diop – Les quotidiens sénégalais, parvenus ce lundi à APA, reviennent sur les perspectives des élections locales et l’affaire des médicaments non autorisés saisis à Dakar, la capitale sénégalaise.

WalfQuotidien fait un décryptage sur les enjeux de ces élections locales à Dakar, ville « stratégique et symbolique », mais qui constitue le talon d’Achille de Macky Sall. Selon le journal, malgré la présence de plusieurs ténors de la majorité présidentielle, « Dakar (reste dans) le ventre mou du +Macky+ ».

Fort de ce constat, Benno Bokk Yaakar (Bby, majorité présidentielle) se réarme » note L’AS et mobilise les troupes. Le journal renseigne qu’il est prévu l’installation « d’un cadre départemental de concertation, de coordination et de suivi des activités de Bby) dans la capitale.

Pour réunir toutes les forces de sa coalition, Macky Sall pourrait retrouver son ancien premier ministre Aminata Touré. L’Observateur mentionne toutefois qu’il n’y a « aucun contact entre les deux depuis le limogeage de la présidente du Conseil économique social et environnemental (Cese). D’éventuelles retrouvailles entourées de mystère, qui pousse le journal à parler « d’intrigue politique » pour qualifier ce compagnonnage politique.

Dans Vox Populi, Benoit Sambou parle du troisième report des élections locales prévues en janvier 2022 et martèle que « l’opposition est rattrapée par ses propres turpitudes ». Le chargé des élections de l’Alliance pour la république (APR) estime que « l’audit du fichier électoral, l’évaluation du processus électoral, les intérêts divergents au sein de l’opposition en crise de leadership » ont conduit à ce énième report.

Affaire des médicaments non autorisés saisis à Dakar, suite et pas fin. « Entre nébuleuse et impairs » indique Sud Quotidien, qui renseigne que la Douane et la Direction de la Pharmacie du Médicament se rejettent (…) la faute ». Pendant ce temps, le ministre de la Santé promet des sanctions.

Libération rapporte les confidences Zang Hai Dong, au cœur de cette saisine. « Pour les produits mis en cause, j’avoue que je travaillais dans l’illégalité en attendant une autorisation » confie le mis en cause en garde à vue.

En économie, Le Soleil a exploité le rapport de 2019 de l’Itie (initiative pour la transparence dans les industries extractives). Chiffres à l’appui, le journal révèle les retombées pour le Sénégal dans les secteurs des mines, du gaz et du pétrole.

En sport, Sadio Mané et Liverpool n’ont pas abdiqué dans la course à la quatrième place de la Premier League qualificative à la prochaine Ligue des champions indique Record. Les Reds seront au testeur ce lundi à 19h00 de Leeds de Marcelo Bielsa.

Stades revient sur le sprint final en Liga espagnole pour le titre de champion. Le quotidien sportif renseigne que le « Real cale et perd sa sérénité » à Getafe (0-0). L’Atletico Madrid en profite et conforte son fauteuil de leader après son large succès face à Eibar 5-0. Pendant ce temps, Barcelone qui ne jouait pas, a brillamment remporté sa 31ème coupe du roi samedi en pulvérisant l’Athletic Bilbao en finale 4-0.

CD/APA