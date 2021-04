Sortie officielle de 133 commissaires de police

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Cent trente-trois commissaires de police dont 11 femmes, issus de la 43e promotion « 2019-2021 », ont reçu vendredi le baptême et les épaulettes de leur grade, lors d’une cérémonie à l’École de police d’Abidjan.

Cette promotion s’est donnée pour devise « loyauté-probité-rigueur », dont le triptyque a été dévoilé lors de la cérémonie, présidée par le ministre de l’Intérieur et de la sécurité, le général Vagondo Diomandé.

A l’endroit de ces 133 nouveaux commissaires qui viennent renforcer les effectifs de la police nationale, le général Vagondo Diomandé a fait observer qu’ils arrivent dans un contexte sécuritaire particulièrement difficile, car ils devront faire face à la menace terroriste.

« A ceux parmi vous qui tenteront de suivre les traces des rares brebis galeuses, celles qui jettent le discrédit sur la noble corporation de la police nationale, je promets toute la rigueur, je serai sans état d’âme quand il s’agira d’appliquer des sanctions » », a-t-il déclaré.

Le président de la Commission électorale indépendante (CEI), Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, a été choisi comme parrain de la promotion 2019-2021. Il les a exhorté à l’application et au respect du pacte social qu’est le Code pénal.

« Chers filleuls, sachez que j’attends le meilleur de vous. Pour cela, vous devez vous rappeler tous les jours votre devise, tourner le dos à toutes les pratiques décriées au quotidien par la population ivoirienne ».

« Si vous venez à la police pour vous enrichir, vous vous en sortirez pauvres, à contrario, si vous venez à la police pour servir la nation avec abnégation, je puis vous assurer chers filleuls que vous en sortirez riches…riches du respect de vos concitoyens », a-t-il conseillé.

La formation de l’élève commissaire est jalonnée par l’enseignement de 27 disciplines assortis de contrôles continus de connaissance et de deux évaluations partielles. Elle est suivie d’un stage pratique et s’achève par la soutenance d’un mémoire de fin de formation.

Parmi ces impétrants, 61 sont issus de concours directs comprenant 57 hommes et quatre dames, 68 issus du concours professionnel dont 61 hommes et sept dames, soit un total de 118 hommes et 11 dames auxquels s’ajoutent quatre hommes recalés de la promotion 2018-2020.

Mme Coulibaly Clotilde, major de la promotion, a obtenu 14,89 de moyenne sur 20.

