15 Avril 2021 – La politique se maintient à la Une des quotidiens sénégalais

APA – Dakar (Sénégal) Par Abdourahmane Diallo – Les quotidiens sénégalais, parvenus ce jeudi à APA, traitent essentiellement de sujets politiques.

Dans sa livraison du jour, Le Quotidien informe que pour l’organisation des Locales « l’opposition maintient décembre 2021 ». Cela fait dire à EnQuête que « l’opposition s’unit et rejette janvier 2022 ». Dans les colonnes de L’AS, le FRN brandit d’ailleurs quatre arguments techniques pour justifier son choix de décembre 2021.

La coalition de l’opposition exige entre autres du pouvoir l’application de tous les accords consensuels issus de la Commission politique du Dialogue National. En l’absence d’une date consensuelle pour l’organisation de ces joutes électorales, WafQuotidien estime que l’on se dirige « vers un blocage des collectivités. »

Sous le titre « Radioscopie d’une opposition à tête d’hydre », L’AS revient sur les trajectoires, l’idéologie, l’ancrage politique et social des adversaires actuels du régime en place. « Après sa cuisante défaite au premier tour de la présidentielle de 2019 face à Macky Sall, l’opposition sénégalaise a tiré très vite les leçons de cette expérience. Elle s’est complètement muée avec des profils divers et variés et un engagement radical », analyse le journal.

EnQuête consacre sa Une du jour au repositionnement politique de l’ancien député-maire de Dakar et titre : « L’offensive de Khalifa ». « D’habitude calme, pondéré et mesuré dans ses prises de position, il a durci le ton », fait remarquer le quotidien.

En politique toujours, Sud Quotidien met le focus sur la conquête et l’exercice du pouvoir et arbore ce titre : « La Gauche se cherche ». Expliquant cette situation, l’enseignant-chercheur à la faculté des Sciences juridiques de l’université de Dakar, Pr Serigne Thiam, déclare dans les colonnes du journal que « la question idéologique a cédé la place au Sénégal à des alliances contre nature ».

Sur un tout autre sujet, Le Soleil s’arrête sur la visite du président Macky Sall à Bruxelles (Belgique) et annonce que « le Sénégal obtient le soutien de l’Union européenne » pour la relance de son économie. Le quotidien national informe par ailleurs que Macky Sall est à Brazzaville (Congo), depuis hier, pour l’investiture de Denis Sassou Nguesso.

Le démantèlement d’un vaste réseau de trafic de médicaments non-autorisés au Sénégal fait la Une de Libération. Ce dernier nous renseigne sur « comment la Sûreté urbaine a cerné Haï Dong Zhang et ses copains pharmaciens.»

En solitaire, L’Observateur fait une immersion dans le premier cabinet d‘instruction qui constitue, selon nos confrères, le cœur des affaires sensibles de la Justice.

