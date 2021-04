Dominique Ouattara prie pour la paix en Côte d’Ivoire

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – La Première dame Dominique Ouattara, a prié mardi pour la paix en Côte d’Ivoire à la Paroisse Notre dame de la tendresse de Cocody (Est d’Abidjan), avec des fidèles chrétiens et des membres du gouvernement.

« Que Dieu jette un regard de miséricorde sur notre pays, la Côte d’Ivoire, qu’il éloigne le coronavirus de notre pays et qu’il apaise les cœurs des familles endeuillées », a déclaré Mme Dominique Ouattara à la presse.

Elle a fait observer que « malheureusement, ces derniers mois et semaines, nous avons perdu des personnalités politiques, administratives, religieuses » et ce jour, le guide spirituel des musulmans, Cheick Aïma Traoré Mamadou.

« Vraiment, je souhaite que Dieu apporte du réconfort surtout pour les familles endeuillées », a ajouté la Première Dame de Côte d’Ivoire, venue prier avec une forte délégation.

L’évêque émérite Marie-Daniel Dadiet, officiant la messe, a indiqué que l’initiative de la Première Dame est « louable ». Car, « prier pour les morts, est un devoir de justice et de charité. Notre prière pour eux constitue un puissant suffrage devant Dieu ».

« Merci donc à la Première Dame qui a pensé aux victimes connues et inconnues de tous » et de la Covid-19 « en demandant toujours des messes pour les victimes. Nous demandons à Dieu d’éloigner de notre pays les fléaux de calamité », a-t-il dit.

Mgr Dadiet a en outre supplié le Seigneur de repousser « les guerres, la famine et la pauvreté humiliante qui rabaisse la dignité de l’homme à celle de l’animal », lors de la célébration eucharistique.

« Entrés dans le jeûne aujourd’hui, nous souhaitons à tous les musulmans de Côte d’Ivoire et du monde entier un bon mois de ramadan en demandant au Seigneur d’accueillir dans son paradis Cheick Aïma Traoré Mamadou », a-t-il poursuivi.

Citant un auteur, l’évêque catholique, a noté que « la paix n’est jamais acquise une fois pour toute, elle est sans cesse à construire ». En outre, la réalisation de la paix exige que chacun sache toujours dominer ses passions.

Prenant la parole, au terme de la messe, Mme Anne Ouloto, la ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l’administration, a, au nom de la Première Dame remis au collège pastoral des dons en vivres d’une valeur de 15 millions Fcfa et 10 millions en espèces.

Le curé de la paroisse a remercié la Première Dame pour cet acte de bonté et de générosité, avant de prier pour que Dieu bénisse la Côte d’Ivoire et son époux, le président Alassane Ouattara, et l’assiste dans sa gouvernance du pays.

AP/ls/APA