14 Avril 2021 – Les Locales en taille patron à la Une des quotidiens sénégalais

APA – Dakar (Sénégal) Par Abdourahmane Diallo – Les quotidiens sénégalais, parvenus ce mercredi à APA, traitent d’une diversité de sujets en accordant la part belle aux élections locales à venir.

« Des calculs qui plombent les Locales », titre Sud Quotidien qui renvoie dos à dos pouvoir et opposition. Dans ses colonnes, le journal informe que la réunion du jeudi 15 avril prochain sera « déterminante » pour aplanir les divergences et fixer une date consensuelle pour ce rendez-vous électoral.

Car, souligne L’AS qui cite des acteurs de l’opposition, le fait d’organiser un tel scrutin en 2022 aurait des incidences sur le budget et par ricochet sur la tenue des législatives la même année. Selon nos confrères, une bonne partie des acteurs présents à la table du dialogue politique ont exprimé cette crainte, avant de demander de compresser les délais pour rendre possible la tenue du scrutin.

A défaut, poursuit le journal citant les mêmes sources, la société civile, les non-alignés et l’opposition ont demandé au gouvernement, au cas où les Locales seront organisées en 2022, de prendre des engagements fermes et irrévocables que les Législatives ne seront pas reportées.

Sous le titre « Les dangers d’une alliance », WalfQuotidien note que l’Alliance pour la République (parti au pouvoir) est « en danger à Thiès (ouest) » suite à l’alliance entre Macky et Idrissa Seck.

« L’arrivée de Idrissa Seck dans la mouvance présidentielle ne sera pas sans danger pour les apéristes de la région de Thiès. Tant que le leader de Rewmi était dans l’opposition, les partisans de Macky Sall pouvaient dérouler et afficher publiquement leurs ambitions. Mais la donne ayant changé, les apéristes devront s’attendre à jouer les seconds rôles aux prochaines élections locales dans la capitale du Rail », soutient WalfQuotidien.

Les quotidiens sénégalais sont par ailleurs revenus sur le saccage de l’Arène national par des amateurs de lutte. A ce propos, Vox Populi signale que « l’Etat menace de fermer l’arène… à 32 milliards ». Le journal relate « la folle colère de Matar Ba », le ministre du Sport qui déclare à la Une du quotidien : « Il n’est pas question qu’on se laisse faire. Les caméras de surveillance, tout doit être mis en œuvre et les fauteurs de troubles doivent être identifiés. »

« Ces actes sont choquants et inadmissibles », s’indignent Matar Bâ à la Une de L’AS.

Sur un tout autre sujet, Le Quotidien consacre un reportage à l’hôpital de Ninéfécha et titre : « Du rêve au cauchemar ». « En ruine, le bijou des Wade (a été) dégradé en poste de santé », révèle Le Quotidien.

Parlant de la production nationale de vaccins anti-Covid, Le Soleil annonce que Macky Sall a obtenu deux importants accords avec la Fédération Wallonie (Belgique). Ces accords signés avec l’Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation (Iressef) et l’Institut Pasteur de Dakar « ouvrent de belles perspectives pour l’accélération de la fabrication des vaccins anti-Covid-19 connus et de nouveaux vaccins », se réjouissent nos confrères.

Ces derniers se félicitent d’ailleurs du fait que « le Sénégal va renforcer sa position dans la biotechnologie qui est l’avenir de la médecine. »

L’Observateur revient sur les dessous de la bataille de succession du doyen des juges et indique que « le poste naguère occupé par Samba Sall aiguise d’énormes appétits. »

ARD/cgd/APA