Le Cheick Aïma Mamadou Traoré inhumé jeudi à Williamsville

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques (COSIM), Cheick Aïma Mamadou Traoré, qui est décédé ce mardi dans la capitale économique ivoirienne, sera inhumé jeudi prochain au cimetière de Williamsville dans le centre d’Abidjan, a appris APA de source officielle.

Selon le programme officiel de ses obsèques rapporté par le COSIM, la présentation des condoléances se fera du 14 au 17 avril prochain à la grande mosquée de la Riviera Golf dans l’Est d’Abidjan où officiait l’illustre disparu en tant qu’imam principal.

Quant à la cérémonie de septième jour, elle est prévue lundi prochain dans l’enceinte de la même mosquée. Âgé de 77 ans, le Cheick Aïma Mamadou Traoré qui était le guide de la communauté musulmane en Côte d’Ivoire, avait succédé à feu Cheick Aïma Boikary Fofana le 29 mai dernier après le décès de ce dernier.

Son décès intervient moins d’un an après celui de son prédécesseur et coïncide avec le premier jour du jeûne du mois de ramadan. Cadre de banque à la retraite, le Cheick Aïma Mamadou Traoré était marié et père de cinq enfants.

LB/ls/APA