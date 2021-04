13 Avril 2021 – Politique, éducation et ramadan à la Une des quotidiens sénégalais

APA – Dakar (Sénégal) Par Abdourahmane Diallo – Les quotidiens sénégalais, parvenus ce mardi à APA, traitent d’une diversité de sujets allant de la politique à l’éducation, sans oublier le ramadan qui débute ce mardi.

Dans sa livraison du jour, WalfQuotidien informe que la présidente de la Commission de l’Union européenne n’a pas reçu le président Macky Sall, en voyage à Bruxelles (Belgique). Selon nos confrères, Ursula Von der Leyen, (…) s’est contentée de lui accorder quelques minutes de conversation téléphonique. Ce qui fait vraiment désordre pour un président qui a casqué fort pour se déplacer jusqu’en Belgique, commente WalfQuotidien dont la Une est barré par ce titre : « Le jeu trouble de l’Union européenne. »

L’AS s’intéresse à ce déplacement de Macky Sall et fait état des « rencontres tous azimuts avec des autorités européennes ». Qualifiant cela d’opération de séduction du président Sall à Bruxelles, le quotidien affirme que le chef de l’Etat est à la recherche de financements.

A ce propos, Le Soleil annonce que la Banque Européenne d’Investissement (BEI) va soutenir les nouvelles initiatives du Sénégal. Un accord de coopération de co-production cinématographique a d’ailleurs été signé entre le Sénégal et la Communauté française de Belgique, informe le quotidien national.

En politique, Sud Quotidien parle de l’unification du camp anti-Macky en vue des Locales et estime que « L’opposition (est) à l’épreuve ! » Dans ses colonnes, le journal note que « les appels à l’unité de l’opposition se font de plus en plus entendre, pour faire face à une majorité présidentielle qui s’agrandit de jour en jour en termes de ralliements de leaders. Toute chose qui ne sera pas de tout repos et qui risque d’être un véritable défi pour les adversaires du régime en place. »

Évoquant ces élections locales en vue, Vox Populi soutient que « pouvoir et opposition se jouent du peuple ». L’adoption par l’Assemblée nationale, le vendredi 2 avril dernier, du projet de loi portant report des élections territoriales et prorogation du mandat des élus locaux est un nouveau coup dur porté à l’endroit du peuple. Mais également à la démocratie sénégalaise rudement éprouvée par les coups de boutoir du pouvoir et de l’opposition, écrit Vox Populi.

Sur un tout autre sujet, le même journal évoque l’approvisionnement du marché en denrées alimentaires et note « des prix en baisse en ce début de Ramadan… des légumes à gogo et prix à portée de toutes les bourses, poisson et viande en hausse. »

En solitaire, Le Quotidien fait le focus sur le recrutement annoncé de 5000 enseignants et arbore ce titre : « L’équation du profil. » A sa page 4, le journal relate les mises en garde du Syndicat des inspectrices et inspecteurs de l’éducation au Sénégal (Siens). Ce dernier invite au respect des valeurs du consensus fort pour un recrutement en quantité et en qualité, soulignent nos confrères.

En sport, le quotidien spécialisé Stades se penche sur les quarts de finale retour de la ligue des champions et affirme que Chelsea part favori contre le FC Porto, et que le Bayern se rend en bête blessée à Paris. Le club bavarois s’était en effet incliné à domicile par 3 buts à 2 face au match aller.

ARD/cgd/APA