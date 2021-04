09 Avril 2021 – Santé, réfugiés et action législative et réglementaire au menu des quotidiens marocains

APA-Rabat (Maroc) – Les quotidiens marocains parus ce vendredi se focalisent sur nombre de sujets notamment les vaccins reçus par le Royaume dans le cadre du Covax, la protection des réfugiés au Maroc, les réactions au sujet du couvre-feu nocturne et l’action législative et réglementaire.

+L’Economiste+ rapporte que le Maroc a bénéficié d’une première allocation de vaccin anti-Covid19 dans le cadre du mécanisme COVAX.

Selon un communiqué du ministère de la santé, cité par le journal, des doses complémentaires seront allouées au Royaume dans les semaines à venir. Il s’agit d’une complémentarité d’approvisionnement en vaccins anti-Sars-CoV-2 qui permettra au Royaume de mener à bien la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 lancée depuis le 28 janvier 2021.

A l’heure actuelle, le mécanisme COVAX a permis à plus de 100 pays participants de bénéficier d’un accès rapide et équitable à des doses de vaccins sûrs, efficaces et reconnus par l’OMS, qui couvriront jusqu’à 20% de la population de chaque pays, et ce, malgré la demande accrue et la disponibilité réduite en vaccins, conclut le communiqué.

+Le Matin+ indique que l’ambassade du Japon au Maroc offre un soutien financier de 190.000 dollars au Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés pour financer le projet de « protection et d’assistance des réfugiés au Maroc » qui a pour objectif de soutenir cette frange de la population pour se reconstruire une vie digne dans leur nouveau pays d’accueil, le Maroc.

Dans le détail, le projet consistera à accompagner les réfugiés en situation de vulnérabilité en favorisant leur accès au marché de l’emploi ou encore en les aidant à créer leur propre activité génératrice de revenus.

Dans une déclaration au journal en marge de la cérémonie de célébration du lancement de ce projet, François Reybet-Degat, représentant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, a indiqué que le Royaume comptait actuellement 14.000 réfugiés et demandeurs d’asile, dont 55% sont des réfugiés syriens et 12% des Yéménites.

+Al Alam+ fait remarquer que la récente décision du gouvernement d’interdire les déplacements nocturnes pendant le mois de Ramadan a provoqué un mécontentement généralisé parmi les Marocains.

Les médias sociaux ont été submergés par des réactions condamnant cette décision, qui consacrerait une situation sociale déjà compliquée imposée par la pandémie de coronavirus. Le comité scientifique de lutte contre le coronavirus a justifié cette décision par une augmentation des cas d’infection, dont le nombre a doublé en un mois, ainsi que par la propagation de nouveaux variants du virus.

+L’Opinion+, qui s’intéresse à l’action réglementaire et législatives, fait savoir que sur la période allant d’avril 2017 à avril 2021, note que le Conseil de gouvernement a approuvé un total de 940 textes dont 263 projets de loi, 140 conventions et 537 lois organiques.

Le Secrétaire général du gouvernement a passé en revue les différents aspects des activités du Conseil au cours de la période allant d’avril 2017 à avril 202, soulignant notamment les activités législatives et réglementaires relatives au Conseil.

S’agissant de l’action législative et réglementaire, le nombre de projets de textes approuvés par le Conseil du gouvernement lors de ses 200 séances s’élève à 940, dont 263 projets de loi, 140 conventions et 537 lois organiques.

Concernant l’état d’urgence sanitaire, l’exposé a souligné que sa gestion a nécessité la promulgation de 13 lois, cinq décrets-lois, 38 lois organiques, dix décrets portant approbation d’accords de prêts et de garanties de prêt et 29 décisions.

Quant aux conventions internationales, elles s’élèvent à 140, dont 26 conventions multilatérales et 114 conventions bilatérales, a-t-il relevé.

