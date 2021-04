09 Avril 2021 – Justice et nécrologie en vedette dans la presse sénégalaise

APA – Dakar (Sénégal) Par Oumar Dembélé – Les quotidiens sénégalais parvenus vendredi à APA traitent principalement de la sortie du ministre Sidiki Kaba sur les violentes manifestations de mars et le décès du Doyen des juges Samba Sall.

« L’Etat livre sa +part de vérité+ » après la série de manifestations meurtrières de mars dernier, indique Sud Quotidien, avant de reprendre le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba. « L’entière responsabilité de ces évènements ne doit pas être imputée à l’Etat », a-t-il dit.

L’AS note pour sa part que « Me Sidiki Kaba enfile sa robe d’avocat ». Selon EnQuête, il a fait hier un réquisitoire en règle contre l’opposant Ousmane Sonko et la société civile.

« L’Etat s’explique et charge Sonko », souligne cette fois Vox Populi, ajoutant que le ministre annonce la mise en place d’une commission d’enquête indépendante pour les émeutes qui ont causé la mort de plusieurs personnes, suite à l’interpellation du député de l’opposition alors qu’il allait répondre à la convocation d’un juge sur des accusations de viol.

L’Observateur note que la création de cette commission d’enquête est « le poisson d’avril du gouvernement ». Cependant, Le Soleil précise qu’elle sera ouverte à l’opposition et à la société civile.

Le quotidien national, reprenant la sortie du ministre Kaba, indique qu’un Mémorandum fait état de douze morts, plus de 300 blessés civils et 100 du côté des forces de l’ordre, 145 édifices publics et 139 privés saccagés.

En outre, il souligne que l’action judiciaire suivra son cours dans l’affaire Adji Sarr-Ousmane Sonko qui a mis le feu aux poudres… Et malgré aussi le décès hier du Doyen des juges Samba Sall, le magistrat instructeur de ce dossier.

« Le Doyen quitte Thémis ; Samba Sall n’est plus ; Samba Sall, un agent secret jusqu’à la mort », sont entre autres titres consacrés par les journaux comme Le Quotidien, Libération ou L’Observateur au décès hier du juge dès suites d’une longue maladie.

Walf Quotidien revient sur la vie du « +capitaine+ tombé » qui se « rêvait homme de tenue, (mais) a fini magistrat après un passage au barreau ». Selon L’Observateur, il sera inhumé aujourd’hui à Sokone (centre) près de sa grand-mère.

En football, Record titre sur le match de Ligue 1 française Metz-Lille où le jeune milieu sénégalais Pape Matar Sarr va défier le leader.

Sur l’équipe nationale, Stades note que le sélectionneur Aliou Cissé est « en quête perpétuelle d’un onze idéal » après avoir convoqué 103 Lions en six ans. Pendant ce temps, le gardien sénégalais de Chelsea FC (élite anglaise) Edouard Mendy réalise sept clean-sheets en huit matchs de Ligue des champions. Du coup, il « chipe un record à la légende Petr Cech ».

