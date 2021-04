08 Avril 2021 – Santé, lutte contre le terrorisme et agriculture au menu des quotidiens marocains

APA-Rabat (Maroc) – Le couvre-feu nocturne durant le mois de Ramadan, la propagation des fake news, la lutte contre le terrorisme et le soutien à la production agricole ivoirienne sont les principaux sujets traités par les quotidiens marocains parus ce jeudi.

+Al Massae+ rapporte que le gouvernement a décidé l’interdiction des déplacements nocturnes à l’échelle nationale de 20H00 à 06H00, à compter du 1er Ramadan 1442 de l’Hégire, sauf pour les cas exceptionnels, avec le maintien des différentes mesures préventives annoncées précédemment.

Cette décision intervient sur la base des recommandations de la Commission scientifique et technique au sujet de la nécessité de poursuivre la mise en œuvre des mesures nécessaires visant à lutter contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), essentiellement avec l’apparition de nouveaux variants dans le pays, selon un communiqué du gouvernement, cité par le journal.

+Aujourd’hui Le Maroc+, qui aborde la propagation des fake news, écrit que les démentis du ministère de l’Éducation nationale ne se comptent plus depuis des mois et toujours sur un seul et même sujet : la fermeture des établissements scolaires, soulignant que les « fakers » ne se limitent pas seulement à diffuser les fausses informations, mais vont jusqu’à fabriquer de toutes pièces de faux communiqués.

De même, quoique le fabricant indien d’AstraZeneca ait publiquement annoncé qu’il n’y aura plus d’export, au Maroc ou ailleurs, jusqu’à couverture de leur propre population, ces derniers jours, certains médias ont presque délibérément participé à la désinformation en annonçant, selon leurs sources anonymes, de nouveaux arrivages de ce vaccin, ajoute la publication.

Publier de fausses informations, « c’est donner de faux espoirs aux citoyens » et « créer de la frustration générale », ce qui contribue à “dégrader dangereusement l’ambiance déjà compliquée”, estime-t-il.

+L’économiste+, qui aborde la lutte contre le terrorisme, écrit que le Maroc prête son concours à ses partenaires dans leurs efforts contre le terrorisme, précisant que des centaines de milliers de Marocains résidant en France et ailleurs ont éprouvé un sentiment de fierté que leur pays, le Maroc, soit à l’origine du démantèlement de la cellule terroriste qui s’apprêtait à frapper aveuglément une église française.

La stratégie de Rabat est mondialement connue pour ses capacités d’anticipation, en démantelant les cellules bien avant qu’elles ne passent à l’acte, relève l’éditorialiste.

En plus d’être le principal partenaire sécuritaire de la France, le Maroc est venu en aide à plusieurs autres pays du vieux continent, qui ont pu « éviter des massacres » et « mesuré concrètement la valeur et la portée du savoir-faire marocain », note-t-il, appelant à ce que cette aide reçoive une « contrepartie » dans le dossier du Sahara marocain.

+Le Matin+ rapporte que le groupe OCP apporte son appui à 20.000 agriculteurs en Côte d’Ivoire. Le Groupe OCP, à travers sa filiale, OCP Africa, s’engage avec la Société internationale islamique de financement du commerce (ITFC) pour soutenir la production agricole et développer les compétences de 20.000 agriculteurs en Côte d’Ivoire.

Cet engagement a été officialisé à travers un partenariat signé, mardi à Rabat, par les deux parties, ITFC et OCP Africa. L’opération fait partie du programme des Ponts du commerce arabo-africains (AATB) que dirige la Société internationale islamique de financement du commerce (ITFC). Programme à travers lequel un partenariat est établi avec OCP Africa pour soutenir son programme Agribooster en Côte d’Ivoire.

+Al Alam+ fait savoir que les horaires des vols de la Royal Air Maroc (RAM) retournent à l’heure GMT du 11 avril au 16 mai. Les horaires des vols de la Royal Air Maroc seront avancés d’une heure au départ et à l’arrivée des différents aéroports marocains entre le dimanche 11 avril 2021 à 03h00 et le dimanche 16 mai 2021 à 02h00, indique la RAM dans un communiqué.

Cette décision intervient suite au retour du Royaume à l’heure GMT à l’occasion du mois de Ramadan, indique la compagnie nationale, ajoutant qu’à cet effet, « les clients sont priés de se présenter suffisamment à l’avance aux guichets d’enregistrement à l’aéroport ».

HA/APA