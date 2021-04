Lancement d’une formation visant les acteurs des assurances

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Un programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur des assurances en Côte d’Ivoire a démarré le 24 mars 2021 et devrait s’étendre dans la zone CIMA.

Ce programme est assuré par Jely Group, un Cabinet de conseil dédié aux PME. Ce Cabinet a dispensé le 24 mars 2021, une formation aux agents généraux de la compagnie d’assurances GNA Côte d’Ivoire sur le thème : « Comment développer et pérenniser son entreprise ? »

Cette formation est le premier volet de la mise en œuvre d’un important programme de renforcement des capacités qui s’étendra à tous les acteurs du secteur des assurances en Côte d’Ivoire et dans la zone CIMA.

La séance s’est tenue au siège de l’Association des sociétés d’Assurances de Côte d’Ivoire (ASA-CI), et avait pour principal objectif de fournir aux bénéficiaires les outils nécessaires pour accroître significativement leur chiffre d’affaires et pérenniser leurs activités.

M. Mamadou Kouyaté, Managing Partner du groupe a instruit les agents sur la thématique retenue. Il a abordé lors de cette session des modules tels que les stratégies de développement commercial dans un environnement fortement concurrentiel.

Il a également formé les agents sur la gestion de la satisfaction client, les politiques de communication B to C, la gestion du capital humain et la recherche de financement.

Selon lui, « les agents généraux sont le fer de lance de la stratégie commerciale d’une compagnie d’assurance qui veut s’inscrire dans la durée ».

A cet effet, il a invité les compagnies d’assurance à donner à leur personnel « les outils de gestion qui vont leur permettre de grandir et de laisser un capital solide aux générations futures ».

Ce projet devrait par ailleurs permettre à la zone CIMA de disposer d’ »agents généraux robustes à même de devenir des champions locaux et soutenant ainsi leurs compagnies respectives », a-t-il poursuivi.

GNA Assurances a réalisé, en 2020, plus de 10 millions de Dollars US de chiffre d’affaires selon les chiffres provisoires de l’ASA-CI, soit une progression de plus de 130% par rapport à l’année précédente.

AP/ls/APA