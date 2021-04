Pâques : Dominique Ouattara apporte son aide aux familles démunies chrétiennes

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – La présidente de la Fondation Children Of Africa Dominique Ouattara a offert, jeudi, des dons en vivres d’une valeur de 150 millions FCFA à la communauté chrétienne à l’occasion de la célébration de la fête de la Pâques 2021.

Ces dons effectués pendant la semaine sainte constituent une réelle bouffée d’oxygène pour les familles chrétiennes démunies, mais également la manifestation de la Solidarité de Dominique Ouattara à toutes les congrégations chrétiennes qui abordent l’une des plus grandes célébrations du christianisme.

En effet, ces dons d’une valeur de 130 millions F CFA ont été réceptionnés par les Paroisses Catholiques, les Eglises Protestantes, les Eglises Evangéliques, les Eglises révélées d’Afrique, et les congrégations et associations religieuses.

Toujours dans cette dynamique, Mme Dominique Ouattara a également offert, par l’entremise de la ministre Anne Désirée Ouloto, des dons en vivre d’une valeur de vingt millions F CFA à quatorze congrégations de sœurs catholiques.

Profitant de cette occasion, la présidente de la Fondation Children Of Africa a appelé l’ensemble des confessions religieuses du pays à se joindre dans la prière pour le pays qui vit des moments difficiles avec la pandémie de la Covid-19.

«(…) Voudrais-je inviter avec insistance, toutes les communautés chrétienne et musulmane, à multiplier les cultes, les demandes de messes et les prières ardentes pour notre nation, pour que des jours plus heureux succèdent à ces moments de tristesse. J’ai foi que notre union de prières permettra de sortir de cette zone de turbulence, ramènera la paix véritable et apportera un souffle nouveau à notre nation », a-t-elle recommandé.

Auparavant, Mme Ouattara a expliqué le sens des dons faits à l’orée des festivités pascales. En effet, pour l’épouse du chef de l’Etat, en tant que fervente catholique, ces dons effectués à l’occasion de la semaine sainte revêtent un caractère spécial.

«(…) Pour nous chrétiens catholiques, cette période est très importante car, elle représente la semaine sainte. C’est un moment de prière, de jeûne, de pénitence et de partage. A cet effet, nous accentuons les actes de charité, de solidarité et de partage afin de rester en parfaite symbiose avec la Parole de Dieu », a expliqué Mme Dominique Ouattara.

Aussi, fort de ce qui précède, elle a tenu à apporter son soutien aux familles chrétiennes démunies.

«Il me tenait donc à cœur, d’apporter mon soutien et celui de la Fondation Children Of Africa aux familles chrétiennes, et en particulier à nos frères et sœurs défavorisés, afin de leur permettre de passer la fête de Pâques dans la joie et l’allégresse. Il s’agit là d’un acte de solidarité, ce qui imprime tout son sens à cette cérémonie qui se veut un moment de partage et de fraternité », a expliqué Mme Ouattara.

Le Révérend père Éric Norbert Abekan, représentant du Président de la Conférence Episcopale de Côte d’Ivoire et porte-parole des bénéficiaires, s’est réjoui de cette initiative qui permettra aux plus démunies de passer la fête de Pâques dans l’allégresse et la joie. Il a remercié Mme Dominique Ouattara pour cet élan de cœur.

PIG/ls/APA