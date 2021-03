Un site internet cherche un volontaire prêt à regarder tous les James Bond en 30 jours pour 800 €

Un site internet américain recherche un candidat pour regarder l’intégralité des 24 films d’espionnage de la série des James Bond, en trente jours. Rémunération : 1 000 dollars américains, soit plus de 848 €.

Imaginez être payé 1 000 dollars américains, soit environ 848 €, pour… visionner l’intégralité des films d’espionnage de la série des James Bond !

Telle est la description d’un « job de rêve » que propose le site internet américain Nerd Bear, spécialisé dans l’actualité du cinéma, des séries télévisées ou encore des jeux vidéo.

La personne qui sera recrutée devra regarder ces 24 longs-métrages, soit un total de plus de 51 heures de vidéo, en trente jours. Elle louera ces films sur une plateforme dédiée, selon l’offre d’emploi repérée par la chaîne de télévision américaine par CNN, samedi 27 mars 2021.

Il faudra « prendre des notes »

Les candidats doivent avoir plus de 18 ans, être citoyens américains ou avoir l’autorisation de résider ou de travailler aux États-Unis de manière permanente. Ces derniers ont jusqu’au 16 avril prochain pour postuler en ligne. Ils doivent répondre à plusieurs questions, en indiquant par exemple pourquoi ils aiment cette série de films mettant en scène l’espion britannique.

Nerd Bear livre davantage d’éléments sur le profil du candidat qui sera sélectionné, et recevra ensuite un bon d’achat pour pouvoir louer les différents films. Celui-ci doit être « passionné » par l’univers de l’agent 007, et, de manière plus générale, « porter une grande attention aux détails ». Le site internet indique également qu’il devra « prendre des notes », en regardant ces films, sans livrer plus de précisions.

Autre élément, le site internet recherche une personne qui « est activement suivie sur les réseaux sociaux, pour pouvoir nous tenir informés » de son visionnage des aventures de James Bond. Cette phrase laisse à penser que la personne recrutée devrait raconter ce marathon de cinéma sur internet, une manière de faire parler de cette initiative et du site web qui l’a mise en place.

Dans les modalités de ce job insolite, on apprend également que le candidat sélectionné devra autoriser l’entreprise à utiliser son nom et son image « sur tous types de supports publicitaires ».

Pour patienter en attendant le prochain James Bond

Le site internet indique vouloir « faire patienter » les fans de l’espion 007 en attendant la sortie du prochain long-métrage de la série, Mourir peut attendre, prévue en octobre 2021, et qui a été repoussée à plusieurs reprises (bande-annonce ci-dessous).

On voit régulièrement surgir de telles offres d’emploi, plutôt alléchantes pour les amateurs de cinéma ou de séries télévisées. Un exemple : au mois de janvier, une entreprise américaine avait proposé de payer une personne 410 € pour regarder des programmes de la plateforme Netflix tout en mangeant de la pizza.

