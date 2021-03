30 Mars 2021 – Santé, éducation et militaire au menu des quotidiens marocains

APA-Rabat (Maroc) – Les mesures de lutte contre l’épidémie du coronavirus durant Ramadan, la grève des enseignants cadres des académies régionales de l’éducation et et le classement de l’armée marocaine au niveau mondial sont les principaux sujets traités par les quotidiens marocains parus ce mardi.

+Aujourd’hui le Maroc+, qui aborde les mesures à prendre contre le coronavirus durant Ramadan, écrit qu’à l’approche du mois de Ramadan, les questions se posent de plus en plus sur ce qui sera pris comme mesure au regard de la situation sanitaire toujours délicate et des habitudes de vie des familles marocaines durant le mois de jeûne.

L’année dernière, en plein confinement de la première vague, les mesures coulaient presque de source et faisaient quasiment l’unanimité tellement la situation avait pris de court tout le monde, mais cette année, la situation est nettement différente, relève le journal.

Douze mois sont passés, les dispositifs mis en place par les pouvoirs publics en réponse à la crise ont évolué avec l’évolution de l’épidémie et, surtout aussi, les Marocains ont appris à vivre avec le virus, à tel point que depuis quelques semaines, un certain relâchement général semble s’être installé, constate-t-il, soulignant l’impératif de faire preuve à la fois de « lucidité » et de « fermeté » pour éviter une troisième vague, qui serait fatale.

+L’Economiste+, qui s’attarde pour sa part sur la grève des professeurs cadres des Académies régionales de l’éducation, se demande « comment leur donner raison alors qu’ils ont très peu à envier à leurs autres collègues », précisant que ces enseignants sont des fonctionnaires et que leur nouveau cadre est similaire à celui des professeurs relevant du ministère de l’Éducation, y compris sur les possibilités de progression de carrière.

La publication souligne que si les pouvoirs publics y ont investi massivement, « ce n’est pas pour s’en servir en tant que fusibles, mais parce que ces profils répondent à un besoin réel ».

+Al Ahdath Al Maghribia+ cite le dernier classement du site américain Global Firepower, spécialisé dans les affaires militaires selon lequel les Forces armées royales (FAR) se classent dans le top 10 mondial des armées blindées en 2021.

Cette position, les Forces armées royales la doivent essentiellement à leurs nombreuses acquisitions, notamment celle des 3.003 chars. De quoi permettre au Royaume de déclasser l’Algérie qui se contente de la 15e position à l’échelle mondiale, avec seulement 2024 chars acquis en 2020.

Le quotidien explique que les acquisitions de l’armée marocaine ont permis au Royaume de déclasser plusieurs pays européens et arabes, notamment l’Arabie saoudite, classée à la 21e position, et les Emirats Arabes Unis, classés à la 35ème position.

HA/APA