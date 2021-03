30 Mars 2021 – Politique et football en vedette dans la presse sénégalaise

APA – Dakar (Sénégal) Par Cheikh Diop – Les quotidiens sénégalais parvenus mardi à APA traitent d’une diversité de sujets dominés par la controverse autour de l’organisation des élections locales et le match de l’équipe nationale face à l’Eswatini, cet après-midi.

L’AS titre sur le désaccord à propos de la date des prochaines élections locales, constituant « l’autre bombe à désamorcer » après la tension sociopolitique vécue ces derniers jours par le pays. Pour Sud Quotidien, « Macky +plombe+ le dialogue politique » avec ce report des locales après un non consensus des acteurs.

Le journal note que « le pouvoir impose 2022, année des Législatives ». A l’inverse, l’opposition et les non-alignés « indexent… un agenda secret ». Mais pour lever toute équivoque, la société civile et les experts électoraux « votent fin 2021 ».

Le Soleil titre sur l’emploi des jeunes, « l’éternel défi ». Le quotidien national illustre son article par le président Macky Sall, au milieu de jeunes lors du lancement de la deuxième phase des financements de la Délégation générale à l’entreprenariat rapide (Der), au Cicad de Diamniadio.

Walf Quotidien titre sur le secteur de la santé qui vit une « épidémie de grogne » suite au non-respect des accords et l’inégalité de traitement des agents.

Sur l’impact social de la pandémie de Covid-19, L’Observateur constate une « terrible détresse » avec des chefs de famille licenciés qui racontent les pires moments de leur vie. « Je ne parviens plus à effectuer mes dépenses intimes ; Je suis hébergé, avec ma famille, par mon oncle ; On m’offre du poisson que je vends pour nourrir ma famille », sont entre autres témoignages rapportés par le quotidien.

Le Quotidien rapporte « le sermon de Oumar Diène », le nouveau président de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (Conacoc), après la sortie de l’imam de la Grande mosquée de Dakar. Pour lui, « la voix de Alioune Moussa Samb ne dépasse pas la Grande mosquée ». Il confie d’ailleurs avoir « un vieux contentieux » avec lui.

De son côté, Serigne Modou Kara, un autre dignitaire religieux de Touba (centre), « tance tout le monde » dans Vox Populi après les violences nées dans le pays en début mars. « On doit tous avoir honte », a-t-il dit.

Libération titre sur le célèbre activiste Guy Marius Sagna, « l’homme aux +trois libertés provisoires+ ». Le journal souligne que tous les dossiers sont au niveau du doyen des juges. L’activiste a été « placé en garde à vue plus de 30 fois ». Aujourd’hui, « des millions sont récoltés en quelques jours après le lancement d’une cagnotte pour lui acheter une voiture ».

En football : « Offrez-nous du jeu et des buts », demande en Une Record aux Lions du Sénégal qui affrontent cet après-midi (16h) l’équipe nationale d’Eswatini pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Can 2022. Pour exaucer ce vœu, le sélectionneur Aliou Cissé promet de mettre « une bonne équipe pour finir en beauté ».

D’ailleurs, informe le journal, l’entraineur sénégalais « maintient son 3-5-2 », le système qu’il avait expérimenté vendredi dernier face au Congo (0-0). « Réussir le coup tactique en 3-5-2 », titre pour sa part Stades, un autre quotidien sportif.

« Nous avons envie de répéter le 3-5-2 », fait savoir l’ancien capitaine des Lions de 2002, également conforté par Badara Sarr, un technicien local. « C’est le moment de bien huiler 3-5-2 », a-t-il exhorté.

CD/APA