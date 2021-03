La Covid-19 fait cinq nouveaux morts en Côte d’Ivoire

APA-Abidjan ( Côte d’Ivoire) – La Côte d’Ivoire qui connaît ces derniers jours une résurgence de cas de Covid-19 et où il a été détecté le variant anglais de cette maladie, a enregistré dimanche cinq nouveaux décès liés à cette pandémie, a annoncé le ministère ivoirien de la Santé et de l’hygiène publique dans son rapport quotidien sur le Coronavirus.

Jeudi et samedi derniers, la Côte d’Ivoire avait enregistré successivement 05 et 03 morts causées par la Covid-19. Selon ce rapport sur le Coronavirus, le pays a enregistré ce dimanche 319 nouveaux cas de Covid-19 sur 4 048 échantillons prélevés soit 7,9 % de cas positifs, 129 guéris et 5 décès.

Relativement à la vaccination contre cette maladie, le Dr Eugène Aka Aouélé, le ministre ivoirien de la santé, a souligné dans ce rapport que du 1er au 27 mars 2021, 34 388 personnes ont été vaccinées contre la Covid-19 en Côte d’Ivoire.

Poursuivant, il a invité le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité, les enseignants, les personnes âgées de plus de 50 ans et les personnes porteuses de maladies chroniques à se présenter au centre de vaccination au Parc des Sports de Treichville ( Sud d’Abidjan) et les autres centres ouverts pour se faire vacciner gratuitement.

A la date du 28 mars 2021, rappelle-t-on, la Côte d’Ivoire compte 43 180 cas confirmés dont 38 719 personnes guéries, 237 décès et 4 224 cas actifs.

LB/ls/APA