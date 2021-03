La BID lève le plus grand sukuk durable de son histoire

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – La Banque islamique de développement (BID) a levé 2,5 milliards de dollars américains (1.389 milliards de Fcfa) à travers son Sukuk durable, la plus grande émission publique en dollars USD de son histoire, selon une note transmise à APA.

La banque, notée Aaa/AAA/AAA, respectivement par Moody’s, S&P et Fitch (toutes perspectives stables), a réussi à fixer le prix des certificats de confiance à 5 ans dans le cadre de son programme d’émission de Certificats de confiance de 25 milliards USD.

Il s’agit de la première émission publique de la Banque islamique de développement en 2021. Le taux de profit de sa valeur nominale est de 1,262%, payable chaque semestre.

Les co- chefs de file et les teneurs de livre associés pour cette émission sont Citi, HSBC, Goldman Sachs International, NATIXIS, Société Générale, Standard Chartered Bank et Warba Bank. La Kuwait International Bank, elle, intervient en qualité co-gestionnaire.

Ce Sukuk durable devrait être alloué au financement et au refinancement de projets de développement vert (10%) et social (90%) qui sont éligibles dans le cadre du financement durable de la BID.

Cette émission est le deuxième Sukuk durable noté AAA sur les marchés financiers mondiaux et complète les initiatives prises par la BID dans le cadre de sa vaste réponse à la Covid-19 pour ses pays membres.

Elle est la troisième opération de la banque entrant dans le cadre de son financement durable . L ’émission a attiré une forte demande de la part des investisseurs en argent réel à la recherche de valeur, conséquence de la solide position financière et de crédit de la BID.

C’est «une transaction vraiment remarquable de la BID (qui a) atteint sa plus grande taille de référence jamais réalisée à 2,5 milliards de dollars, et la plus grande sukuk durable à ce jour, garantissant ainsi des ressources inestimables pour soutenir ses pays membres », a laissé entendre Maud Le Moine, responsable des marchés de capitaux de la dette SSA chez Goldman Sachs International.

La transaction a été annoncée le lundi 22 mars avec des prix initiaux fixés dans la zone Mid Swap (MS) plus 39 (points de base) et publiés le lendemain avec une forte demande des investisseurs.

L’accord a finalement été évalué à MS plus 33 points de base, se resserrant de 6 points de base, avec un taux de profit global de 1,262% par rapport à la précédente plus grande émission de dollars américains, en février 2020, qui avait un taux de profit de 1,809%.

C’est l’un des taux de profit les plus bas obtenus par la banque pour un Sukuk public en dollars américains. Au niveau de l’allocation finale, la distribution a été bien diversifiée avec 61% alloués au Moyen-Orient et Afrique du Nord, 24% à l’Asie, 13% à l’Europe et 2% à d’autres, dont US Offshore.

«Nous sommes ravis d’avoir réalisé une nouvelle transaction historique à travers ce Sukuk, pendant que nous continuons à soutenir les efforts de réponse de la Banque à la Covid-19″, a déclaré Dr Zamir Iqbal, Vice-président (finances) et directeur financier de la BID.

Il a indiqué que le coût de financement minimal permettra à la BID de fournir de meilleures conditions de financement à ses pays membres pour répondre à leurs besoins critiques pendant et après la pandémie.

De son côté, Dr Yasser Gado, Trésorier de la BID, s’est félicité de cette «plus grande émission de Sukuk jamais réalisée par la BID, depuis qu’elle est devenue un émetteur fréquent en 2009″.

Dans l’ensemble, l’accord a vu une forte participation de la part des comptes en argent réel et des institutions officielles, ainsi que d’un certain nombre d’investisseurs dont c’était la première participation, ce qui témoigne de la solidité du crédit de la BID.

La BID est une institution financière multilatérale de développement comprenant 57 pays membres et un mandat de développement social et économique dans ses pays membres et les communautés musulmanes du monde entier.

AP/ls/APA