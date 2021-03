Le scrutin législatif sera repris dans 4 circonscriptions électorales

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Le scrutin législatif ivoirien du 6 mars 2021 sera repris dans quatre circonscriptions électorales suite à une décision du Conseil constitutionnel, a annoncé jeudi la Commission électorale indépendante (CEI).

« Suite aux contestations dont le Conseil constitutionnel a été saisi, dans le cadre du contentieux électoral, les résultats des élections ont été annulés dans quatre circonscriptions électorales », indique un communiqué de la CEI.

Il s’agit de la circonscription n°011, Gbelo, Gouekan, Koonan, Ouaninou, Saboudougou et Santa communes et sous-préfectures; la circonscription n°085 concernant Atoutou et Jacqueville communes et sous-préfectures.

La circonscription n°148, à savoir Dabouyo et Gueto communes et sous-préfectures a été également annulée ainsi que la circonscription n°174, Dogbo et Grang-Bereby commune et sous-préfecture.

Le scrutin à Dabou, à l’Ouest d’Abidjan, une commune réputée comme le fief du Front populaire ivoirien (FPI, opposition), a été remporté par Emmanuel Esis Esmel, candidat du Rhdp (pouvoir). Suite à une plainte, le Conseil constitutionnel a confirmé sa victoire.

En attendant la reprise des élections dans ces quatre circonscriptions électorales, « les résultats provisoires précédemment proclamés le 09 mars 2021, sont devenus définitifs » pour les autres localités, déclare la CEI.

Par conséquent, « sont déclarés définitivement élus, les candidats dont l’élection n’a pas été annulée par le Conseil constitutionnel », précise la CEI, annonçant que la liste nominative des députés élus pour la législature 2021-2025 sera transmise à l’Assemblée nationale.

De nouvelles élections seront organisées à une date ultérieurement dans ces quatre circonscriptions électorales où les résultats du scrutin initial ont été annulés, ainsi que dans les circonscriptions n°203 Séguéla commune, dont le siège est vacant suite au décès du Premier ministre Hamed Bakayoko.

Par ailleurs, la CEI annonce qu’un scrutin sera organisé dans la circonscription n°097 Arikokaha, Niakaramandougou et Tortiya communes et sous-préfectures où il avait été sursis à la tenue du scrutin.

La CEI a proclamé solennellement le 09 mars 2021, les résultats provisoires des élections des députés à l’Assemblée nationale du 06 mars 2021. Selon le dispositif légal, le Conseil constitutionnel valide définitivement les résultats après examens.

