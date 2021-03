Un bateau «flottant» dans les airs repéré au large du Royaume-Uni – photos

Une illusion d’optique rare a été photographiée depuis la côte sud du Royaume-Uni. Un passant a en effet vu un gros navire de transport qui semblait planer dans les airs.

Des photos de ce qui semble être un navire «planant» dans les airs au-dessus de la mer ont été prises par un passant près de la ville de Falmouth, dans le comté britannique de Cornouailles, rapporte la BBC.

Le météorologue de la BBC David Braine explique qu’il s’agit d’un mirage supérieur, une illusion d’optique qui s’est produite en raison de conditions atmosphériques spéciales.

«Les mirages supérieurs se produisent en raison de conditions météorologiques connues sous le nom d’inversion de température, où l’air froid se trouve tout près de la mer et l’air plus chaud au-dessus. L’air froid étant plus dense que l’air chaud, il courbe la lumière allant en direction des yeux de quelqu’un qui se trouve sur le sol ou sur la côte, modifiant ainsi l’apparence d’un objet éloigné», a-t-il ajouté.

Les mirages supérieurs peuvent produire différents types d’images: si, dans le cas actuel, le navire éloigné semble flotter au-dessus de sa position réelle, dans d’autres cas, cette illusion optique rend visible des objets sous l’horizon.

Fin février, un bateau «flottant» a été vu à l’autre bout du pays, près de Banff, ville portuaire d’Écosse.

