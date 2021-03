23 Mars 2021 – Politique, économie et faits divers à la Une au Sénégal

APA-Dakar (Sénégal) Par Edouard Touré – Une diversité de sujets liés à la politique, à l’économie et aux faits de société fait la Une de la presse sénégalaise reçue ce mardi à APA.

Le Quotidien dissèque le rapport sur la liberté et la démocratie et informe que « le Sénégal sort du Top 10 ».

« Le rapport de Freedom house couvre la période 2017-2020. Le pays (Sénégal) passe de libre à partiellement libre », indique le journal.

De son côté, L’As diagnostique « comment les partisans de Macky Sall nuisent à leur leader » à travers leurs écarts de langage et la mauvaise communication.

Revenant sur les récentes violences meurtrières, Walf Quotidien note que le ministre de la Justice, « Me Malick Sall charge Sonko » qui, selon le journal, fait face à l’équation des faux amis en cherchant des alliés partout.

« Le prochain complot, c’est de m’accuser de terrorisme », alerte Ousmane Sonko dans Vox Populi.

Nos confrères notent que « l’arène politique (est) en ébullition…malgré le contexte de Covid-19 ».

« Echappée solitaire d’Ousmane Sonko qui ne s’arrête pas de visiter. Marquage à la culotte de Khalifa Sall (ex maire de Dakar) qui reprend ses tournées. L’opposition multiplie les rencontres, l’APR et ses alliés en phase de remobilisation », détaille Vox Populi.

Le pèlerinage à la Mecque fait la Une de Walf Quotidien qui souligne que « Riyad corse les conditions », compromettant ainsi les chances du Sénégal.

En économie, L’As révèle que « les produits alimentaires flambent » à cause des dégâts collatéraux de la Covid-19.

« Coures et livraison à domicile, transport de passagers…Les +thiak thiak (conducteurs de motos) doublent les taxis », rapporte Walf Quotidien.

Pendant ce temps, Sud Quotidien s’intéresse aux « dégâts collatéraux du renouvellement des accords de pêche Sénégal-UE » et s’exclame : « L’économie maritime au point mort ! »

Dans ce journal, Moustapha Dieng du syndicat des pêcheurs autonomes soutient : « Le Sénégal gagne moins de 10 milliards en 5 ans. Nos pêcheurs peuvent rapporter plus de 10 milliards annuellement au Sénégal si l’Etat y met les moyens ».

Libération reste sur le secteur de la pêche, notant « encore un drame en mer » avec trois pêcheurs de Thiaroye-Sur-Mer portés disparus depuis vendredi dernier.

Les quotidiens sportifs traitent des matchs du Sénégal contre le Congo et l’Eswatini dans le cadre des 5e et 6e journées de la Can 2022.

« 31 Lions arrivent à Brazzaville. 24 joueurs ont quitté Paris en jet privé. Les 4 Turcs arrivés à Dakar par vol commercial…pour voyager avec Kouyaté et les deux locaux. Gana et Diallo ont rejoint la tanière la tête haute », explique Stades.

« Les Lions à Brazzaville ce mardi. Premier galop à 18h00 GMT », renchérit Record.

TE/AP