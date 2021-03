Décès du président John Magufuli

APA-Dar es Salaam (Tanzanie) – Le président tanzanien John Magufuli est mort à l’âge de 61 ans.

Le président tanzanien est décédé ce mercredi soir des suites de problèmes cardiaques selon la vice-présidente Samia Suluhu Hassan qui s’est exprimée sur la télévision publique.

Il a rendu l’âme à l’hôpital Emilio Mzena, un établissement gouvernemental de Dar es Salaam, où il suivait un traitement depuis plusieurs jours. Il souffrait de problèmes cardiaques depuis 10 ans, ajoute la vice-présidente.

Magufili n’était plus apparu publiquement depuis trois semaines. Et son absence alimentait les rumeurs sur son état de santé. L’annonce de son décès en début de soirée plonge le pays dans l’émoi et la consternation.

Mangufili était arrivé au pouvoir en novembre 2015. Il avait succédé à la présidence à Jakaya Kikwete.

CD/APA