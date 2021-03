18 Mars 2021 – L’affaire Adji Sarr-Sonko en vedette dans la presse sénégalaise

APA – Dakar (Sénégal) Par Oumar Dembélé – Les quotidiens sénégalais parvenus jeudi à APA traitent en majorité de la sortie d’Adji Sarr, la jeune fille qui a accusé l’opposant Ousmane Sonko de viol et menaces de mort.

Libération salue « le coup de maître » de Serigne Mountakha Mbacké, le khalife général des mourides, dans la décrispation de la situation sociopolitique. Pour le journal, on va vers une libération collective des personnes arrêtées en marge de l’affaire Sonko, qui a mis ces derniers jours le pays à feu et à sang.

A propos de cette histoire d’ailleurs, Adji Sarr, employée dans un salon de massage qui a accusé de viol le leader politique de l’opposition, « brise la glace », selon Walf Quotidien. « J’invite Sonko à jurer sur le Coran qu’on n’a jamais entretenu de rapports intimes. S’il le fait, je retire ma plainte », dit-elle dans le journal qui pointe en même temps « les incohérences de sa déclaration ».

« Adji Sarr lève le voile », titre Le Quotidien dans lequel elle « demande pardon aux Sénégalais ». « Si j’avais pensé que ma plainte allait prendre cette tournure, j’allais garder mon mal en moi ».

« La Sarr raffine le brut », note pour sa part L’Observateur, qui fait une analyse psychologique d’une prise de parole publique. Quoi qu’il en soit, « Adji Sarr charge Sonko », selon EnQuête.

Sur les dépenses publiques, le quotidien national Le Soleil indique que « l’Etat maintient le cap de la rationalisation ». Cela représente une économie de 41,2 milliards FCFA sur le téléphone et les véhicules de fonction.

En football, Stades titre sur la liste de 26 Lions du sélectionneur Aliou Cissé pour les matchs contre le Congo et l’Eswatini de cette fin de mois, dans le cadre des éliminatoires de la Can 2022. Toutefois, la Ligue de football française (LFP) « refuse de libérer Gana et Cie », représentant 12 joueurs de la sélection sénégalaise.

En effet, les clubs français ont décidé d’exploiter à l’unanimité la possibilité que leur donne la Fifa de ne pas libérer leurs joueurs internationaux à cause de la pandémie de Covid-19.

Malgré tout, cette liste de Cissé comporte « cinq belles nouvelles recrues » dont Abdou Diallo, défenseur du Paris Saint-Germain.

