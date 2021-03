Début des obsèques du PM Hamed Bakayoko, lundi

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Les obsèques du premier ministre ivoirien Hamed Bakayoko débutent ce lundi à Abidjan avec la présentation des condoléances à la famille de l’illustre disparu et ce jusqu’à mardi à son domicile à la Riviera, un quartier huppé dans l’Est d’Abidjan de 18h à 21h30 ( heure locale et GMT), a appris APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.

Selon le programme des obsèques de feu Hamed Bakayoko, une cérémonie d’hommage est prévue mercredi prochain dans la matinée (7h-12h) au palais présidentiel d’Abidjan. Dans la soirée du même jour, une cérémonie d’hommage du Rassemblement des Houphoüetistes pour la démocratie et la paix ( RHDP, parti présidentiel ), dont il était l’un des vice-présidents, et des partis politiques, sera organisée de 16h à 18h ( heure locale et GMT) au stade d’Ebimpé, au nord d’Abidjan.

Par ailleurs, ce même mercredi une veillée artistique clôturera la soirée (18h30-22h30) au stade d’Ebimpé. La dépouille du chef du gouvernement ivoirien sera transférée jeudi prochain à Séguéla dans le nord-ouest ivoirien dont il est originaire. Il y sera inhumé vendredi prochain après la grande prière musulmane dans la stricte intimité familiale.

Quant à la cérémonie de septième jour de feu Hamed Bakayoko, elle est prévue dimanche prochain à la mosquée Falikou Diaby à Abobo, une commune populaire au nord d’Abidjan dont il était le maire.

Hamed Bakayoko affectueusement appelé « Hambak » ou le « Golden Boy » par ses admirateurs, est décédé mercredi dernier en Allemagne des suites d’un cancer dans sa 56ème année. Fidèle parmi les fidèles du président ivoirien Alassane Ouattara, il était pressenti pour succéder à celui-ci à la tête du pays.

LB/ls/APA