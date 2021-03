Le PDCI dénonce « 14.000 voix frauduleuses sur 20.000 votants » à Yamoussoukro

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Kouassi Kouamé Patrice dit « KKP », candidat du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci, opposition) pour les législatives du 06 mars 2021 à Yamoussoukro, a dénoncé jeudi avec son colistier, Baba Sylla, « 14.000 voix frauduleuses sur 20.000 votants ».

« Particulièrement, en ce qui concerne la Commission électorale de la commune 2 (de Yamoussoukro), le point qui ressort de toutes ces fraudes est de 14.000 voix sur 20.000 votants », a déclaré M. Kouassi Kouamé Patrice, lors d’un point de presse au siège du Pdci à Cocody.

KKP a toutefois lancé un appel au calme aux militants et aux populations de Yamoussoukro, à garder leur sérénité, car le Pdci « a gagné cette élection » et le parti qui ne connaît que les armes juridiques, va faire un recours devant le Conseil constitutionnel.

Le jour du scrutin, « nous avons constaté qu’il n’y avait pas de cartes d’électeurs disponibles dans les bureaux de vote », a fait observer le député sortant, soulignant que la loi fait obligation que les cartes restantes soient distribuées ce même jour.

Ensuite, « quand nous regardons la liste des agents électoraux (présidents des bureaux de vote et leurs deux secrétaires) », ils étaient « tous, quasiment des membres du Rhdp (pouvoir) », alors que le code électoral fait état des fonctionnaires et agents de l’Etat, a-t-il ajouté.

« Lorsque nos délégués se sont présentés dans les bureaux de vote avec leur liste électorale, ils ont été soit chassés par le président de la commission électorale locale et qu’ils ne devaient pas avoir leur liste électorale, ou soit ils leur ont confisqué cette liste », a déploré KKP.

« Il y a eu beaucoup d’empêchements de vote qui nous ont été signalés par nos délégués dans les bureaux de vote (et) nous avons eu des votes massifs frauduleux, organisés et structurés (avec) dans des bureaux un nombre de votants supérieur à ceux qui étaient inscrits », a-t-il dit.

« Nous avons des procès-verbaux où c’est écrit par les présidents des bureaux de vote, 400 bulletins de vote reçus, 200 votants et 100 bulletins retournés » et les bulletins de vote retournés « ont servi à alimenter la fraude dans les bureaux où nous avons eu plus de votants que d’inscrits », a-t-il poursuivi.

Le scrutin à Yamoussoukro, ville natale de Félix Houphouët-Boigny est le fief du Pdci qui perd deux sièges de députés. Selon M. KKP, avant et pendant le vote, des enquêtes judiciaires visant des populations par rapport au boycott électoral de la présidentielle étaient en cours, ce qui a impacté leur mobilisation.

Le Rhdp, parti au pouvoir, dirigé par Alassane Ouattara, a remporté la majorité des sièges avec 137 élus, devant l’opposition qui recueille 91 sièges et les candidats indépendants 26 sièges, selon les résultats provisoires de la Commission électorale indépendante (CEI).

AP/ls/APA