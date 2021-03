Décès Hamed Bakayoko: Duncan salue la mémoire d’une «personnalité attachante»

APA-Abidjan ( Côte d’Ivoire) – L’ancien vice-président ivoirien Daniel Kablan Duncan a salué jeudi dans un message, la mémoire d’une « personnalité attachante et à l’enthousiasme contagieux » après le décès du Premier ministre ivoirien Hamed Bakayoko.

« Je voudrais adresser à son épouse, à ses enfants, à la grande famille Bakayoko et à tous ses proches, mes condoléances les plus attristées et émues pour cette perte cruelle qui les frappe et qui endeuille toute la Côte d’Ivoire » a écrit M. Duncan.

« Je voudrais saluer la mémoire de ce grand serviteur de l’Etat, à la personnalité attachante et à l’enthousiasme», a conclu M. Duncan dans ce message de condoléances.

Le premier ministre ivoirien Hamed Bakayoko qui a été évacué en Allemagne pour des soins est décédé mercredi dernier des suites d’un cancer à l’âge de 56 ans.

