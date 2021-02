Etats-Unis : Un lac gelé transformé en piste d’atterrissage pour les avions après la vague de froid

Ce n’est pas possible tous les ans, mais cet hiver la vague de froid a été telle que l’événement a pu se reproduire. Dans l’Etat du New Hampshire ( Etats-Unis), le lac de Winnipesauke a gelé de manière si solide qu’il a pu être transformé en piste d’atterrissage.

Longue de près de 800 m, la piste ne peut ouvrir que lorsque la glace est épaisse d’au moins 30 cm, explique Paul LaRochelle, responsable de cet aéroport temporaire. Il s’agit en outre du seul aéroport de glace approuvé par la Federal Aviation Administration (FAA), l’agence américaine du transport aérien.

VIDEO: A 2,600-foot runway is open to the public in Alton Bay in Lake Winnipesaukee, in the US state of New Hampshire. The runway is built on the frozen lake as soon as there is at least 12 inches or more of solid ice evenly distributed through the bay area pic.twitter.com/RXp0tClDgd

— AFP News Agency (@AFP) February 22, 2021