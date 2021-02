Yacouba Dembélé nommé DG de la HACA

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Yacouba Dembélé a été nommé directeur général de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA), a appris APA, mercredi, de bonne source dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan.

Selon cette source, ce poste désormais occupé par l’ex-président du Conseil de gestion du Fonds de soutien et développement de la presse (FSDP), M. Dembélé, était vacant depuis la nomination Me René Bourgoin le 29 janvier 2020 en qualité de Président de la HACA.

Autorité administrative indépendante, la HACA est chargée de la régulation de la communication audiovisuelle en Côte d’Ivoire. Elle a entre autres pour missions d’assurer le respect des principes du libre exercice de la communication audiovisuelle, de garantir et d’assurer la liberté et la protection de la communication audiovisuelle dans le respect de la loi.

La HACA a également pour missions de veiller au respect de l’éthique et de la déontologie en matière d’information et de garantir l’accès, le traitement équitable des institutions de la République, des partis politiques, des associations et des citoyens aux organes officiels d’information et de communication.

A/ls/APA