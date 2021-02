Métro d’Abidjan : reprise des consultations avec les personnes impactées

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Les séances de consultations publiques concernant le projet de la ligne 1 du Metro d’Abidjan ont repris avec les personnes impactées de la commune d’Anyama (Nord Abidjan), selon une note officielle transmise.

La Cellule d’exécution du Plan d’Action de Réinstallation (CE-PAR), a dans le cadre de la reprise de ses activités, sous l’autorité du Comité de Suivi (CS-PAR), rencontré lundi les personnes affectées par le projet de la ligne 1 du métro d’Abidjan, rapporte cette note reçue, mercredi à APA.

La consultation a notamment pour objectif de vulgariser les étapes du processus d’indemnisation et faire connaître aux personnes affectées par le projet leurs droits dans la mise en œuvre du Plan d’Action de Réinstallation.

Cette séance visait en outre à favoriser les discussions entre les populations et les gestionnaires de la CE-PAR et à créer un climat de confiance et de coopération.

M. Michel Dogoua, le chef de la CE-PAR, qui conduisait la délégation a rassuré les parties composées des autorités municipales, de populations impactées et autres personnes venues s’informer sur l’avancement et l’effectivité du projet.

« Le métro est une réalité. Nous avons marqué un arrêt, parce qu’il y avait des études d’actualisation du PAR initial et des études du PAR complémentaires à faire. Les études sont finies et le gouvernement nous a donné l’autorisation de reprendre l’activité », a déclaré M. Dogoua.

Il a ajouté que toutes les personnes impactées seront prises en compte sans exception. Pour la commune d’Anyama, l’effectif des PAPs est de 711, selon les résultats du PAR actualisé (2017-2018) et le PAR complémentaire (2019).

Ces PAPs sont réparties en plusieurs catégories: chef de ménage résident propriétaire de bâtis, chef de ménage résident locataire, chef de ménage résident héberger-gratuit.

Ils visent également les gérants d’activités économiques, gérants d’infrastructures et équipements, propriétaires de bâtis non-résident, propriétaires d’entreprise industrielle, propriétaires de culture, employés, propriétaires foncier.

Au cours des échanges, la CE-PAR a évoqué la liste officielle des personnes affectées, les barèmes d’indemnisation, les étapes du processus d’indemnisation, le calendrier de mise en œuvre du PAR et le mécanisme de gestion des plaintes.

Après ces consultations publiques, dira-t-il, suivront les consultations individuelles et la signature des actes de compensations avec les PAPs à partir de mars 2021 avec les documents justificatifs.

Les valeurs d’indemnisations sont issues des études du PAR actualisé et PAR complémentaire réalisées par le Cabinet international d’ingénierie et de conseils (CIIC), a-t-il noté, soulignant qu’après le paiement des indemnisations suivra l’étape de libération des emprises.

La rencontre d’Anyama est la première étape d’une tournée de séances de consultations publiques qui se tiendront du 15 au 24 février 2021 dans les sept communes traversées par la Ligne 1 du Métro d’Abidjan, à savoir Anyama, Abobo, Adjamé, Plateau, Treichville, Marcory et Port-Bouët.

Ce sont plus de 8000 personnes qui sont concernées par ces séances. La ligne 1 du métro d’Abidjan est longue de 37,4 km du Nord au Sud et comprend deux voies, 18 stations, 21 ponts rails et routes,1 pont viaduc sur la lagune Ebrié. Le trafic attendu à terme est de 540 000 passagers par jour.

AP/ls/APA