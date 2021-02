12 Février 2021 – Santé, économie et sport au menu des quotidiens marocains

APA-Rabat (Maroc) – Les quotidiens marocains parus ce vendredi se focalisent sur nombre de sujets notamment l’élargissement la campagne de vaccination à la tranche d’âge de 65 ans et plus, le projet de loi sur le crowdfunding, les compétitions africaines de football.

+Le Matin+ rapporte que les vaccinations anti-Covid-19 sont désormais ouvertes aux Marocains âgés de 65 ans et plus.

Le ministère de la Santé vient en effet d’annoncer sa décision d’élargir la cible de la campagne nationale de vaccination à cette tranche d’âge, et ce après la réception, ce jeudi, d’un 3e lot de vaccins composé de 4 millions de doses, fait savoir le journal.

+L’Economiste+ annonce que le projet de loi sur le financement coopératif (crowdfunding), adopté par les deux Chambres du Parlement, entrera en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel.

Le journal précise que ce cadre juridique permettra de « remettre de l’ordre dans ce domaine et favoriser un plus grand accès des entreprises et porteurs de projets à des sources alternatives de financement ».

Parmi ces objectifs, favoriser « l’inclusion financière des porteurs de projets, assurer l’appui au développement économique et social, en plus de la canalisation de l’épargne collective vers de nouvelles opportunités ». Il jouera également un rôle de garde-fous face aux risques d’instrumentalisation des opérations de mobilisation de fonds dans des activités frauduleuses.

Le texte de loi introduit, selon le quotidien, les définitions des différents intervenants dans ce secteur (les porteurs de projet, les participants, les investisseurs, les sociétés de financement coopératif…) qui doivent se charger de la création et de la gestion des plateformes électroniques de mobilisation des fonds.

Au registre sportif, +Al Ahdath Al Maghribia+ souligne que le club du Raja de Casablanca va démarrer sa campagne en Coupe de la CAF avec une confrontation, ce dimanche soir, contre les Tunisiens de l’US Monastir. Un match barrage qui fait office de prélude en vue de la qualification pour la phase de groupes.

L’entraîneur des Verts, Jamal Sellami, compte sur une large victoire au match aller pour éviter une éventuelle surprise en Tunisie où le déplacement n’est jamais facile. C’est dans cette perspective que Sellami a enchaîné les entraînements pour éviter le relâchement et le manque de compétition des joueurs qui ont subi l’arrêt du championnat en raison du CHAN.

De son côté, le club du Tihad bidaoui est également en lice en Coupe de la CAF, puisqu’il s’est déplacé ce jeudi en Zambie où il affrontera en match aller le club local de Nkana Red Devils le dimanche à 15 h.

Le TAS, qui est à la recherche d’une première victoire en championnat, n’aura pas la mission facile face au club zambien, mais l’entraîneur Abderrahim Talib ne cache pas son optimisme: « C’est une mission périlleuse, mais nous disposons de joueurs qui ont assez d’expérience pour supporter le poids de la rencontre et apporter le plus qui nous permettra d’arracher une victoire en Zambie ».

+Al Massae+ rapporte que la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a informé la Commission d’organisation des compétitions interclubs de la CAF de la décision des autorités marocaines de ne pas autoriser le déroulement du match du WAC contre les Sud-Africains de Kaizer Chiefs.

Ce match comptant pour le premier tour de la Champions league Afrique pose un véritable souci sanitaire en raison des craintes liées au risque de contamination par le variant sud-africain du Covid-19.

La FRMF a demandé le report du match ou son organisation dans un autre pays, mais le club sud-africain insiste pour jouer ce samedi ou remporter la rencontre sur tapis vert.

En attendant la décision de la CAF, les responsables de Kaizer Chiefs ont entamé les démarches pour obtenir les visas pour les joueurs et le staff technique, et exprimé leur intention de se déplacer au Maroc 24 h avant le match.

Une situation qui donne des sueurs froides au Wydad et à la FRMF, puisque dans les coulisses de l’instance africaine de football, certains exercent une forte pression pour faire perdre le Wydad sur tapis vert.

