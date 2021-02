COVID-19 : 132 nouveaux cas confirmés

COMMUNIQUE DU MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE

PUBLIQUE

« Point de la situation de la COVID-19 au 3/02/2021 »

Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique a enregistré ce

mercredi 3 février 2021, 132 nouveaux cas de Covid-19 sur 1965

échantillons prélevés soit 6,7 % de cas positifs, 236 guéris et 0

décès.

A la date du 3 février 2021, la Côte d’Ivoire compte donc 28 739 cas

confirmés dont 26 960 personnes guéries, 158 décès et 1 621 cas

actifs.

Le nombre total d’échantillons est de 351 316.

Le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique insiste sur le fait que l’épidémie n’est pas terminée. Il recommande à toute la population le strict respect des mesures barrières notamment le port de masque lorsque nous sommes dans les lieux publics et les transports en commun pour stopper la transmission du virus.

Le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique en appelle donc à la discipline et à la responsabilité de tous, de chacune et chacun.

Fait à Abidjan, le 3 février 2021

Dr Eugène AKA AOUELE

Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique