Deux représentants de l’opposition à la CEI sanctionnés

APA-Abidjan ( Côte d’Ivoire) – La Commission électorale indépendante ( CEI), l’institution électorale ivoirienne a accepté mercredi la réintégration, après près de quatre mois d’absence, de Alain Dogou et Yapo Yapi, deux représentants de l’opposition ivoirienne en son sein, leur retirant cependant leurs zones de supervision électorale pour l’élection des députés du 06 mars prochain.

L’annonce a été faite à Abidjan par Émile Ebrottié, le porte-parole de cette institution dans un point-presse. « Ils ( Les commissaires centraux de la CEI) prennent acte de la lettre d’excuse que les deux commissaires ( MM. Dogou et Yapo) leur ont adressé et décident dans leur volonté de contribuer à l’apaisement du climat sociopolitique et plus particulièrement celui qui entoure le processus électoral, de renoncer à enclencher une procédure de révocation en acceptant leur retour» a dit M. Ébrottié dans cette communication.

Il a ajouté que dans un souci de transparence et afin d’assurer les électeurs et les candidats, la CEI a décidé de donner à MM. Dogou et Yapo, un avertissement et de leur retirer leurs zones de supervision électorale pour l’élection des députés du 06 mars prochain.

Par ailleurs, l’institution électorale ivoirienne a également décidé de retirer la présidence de la sous-commission sécurité, informatique et logistique au vice-président Alain Dogou et se réserve le droit d’analyser la situation, après l’élection des députés du 06 mars prochain.

« La CEI voudrait profiter de l’épilogue de cette malheureuse affaire pour rappeler à tous que les commissaires centraux comme commissaires locaux, le caractère impératif du serment », a-t-il rappelé.

MM. Alain Dogou et Yapo Yapi représentant respectivement au sein de l’organe électoral, l’Alliance des forces démocratiques ( AFD) et la Ligue des mouvements pour le progrès (LMP) ont suspendu leur participation aux activités de la CEI depuis le 30 septembre dernier en raison de divergences autour de cette institution.

La CEI, a considéré cette action comme un « manquement grave » à leur serment qui s’assimile, ni plus, ni moins, à un « acte de parjure », a fait savoir M. Ebrottié.

C’est le 04 janvier dernier, rappelle-t-on, soit deux mois après l’élection du président de la République du 31 octobre 2020 que MM. Alain Dogou et Yapo Yapi ont adressé un courrier au président de la CEI pour l’informer de leur intention de reprendre leurs activités au sein de la Commission centrale de cette institution.

LB/ls/APA