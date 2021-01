Chine : Des employés sanctionnés lorsqu’ils vont aux toilettes

L’entreprise chinoise « Anpu Electric Science and Technology » a récemment mis en place un système sanctionnant les employés qui se rendent aux toilettes plus d’une fois par jour. Sept salariés ont ainsi dû s’acquitter d’une pénalité de 20 yuans (environ 2,50 euros) sur la période du 20 et 21 décembre, rapporte le South China Morning Post. Cette amende est déduite de la prime mensuelle des collaborateurs, a précisé un responsable.

« Nous ne savons plus quoi faire, a-t-il expliqué à la chaîne Guangdong TV. Il se trouve que les employés sont paresseux au travail. La direction a parlé à plusieurs reprises avec ces employés mais aucun résultat positif n’a encore été obtenu. » Le cadre a justifié le nouveau règlement par l’habitude de certains salariés de fumer dans les toilettes et de s’y détendre pendant leur temps de travail.

Une enquête lancée par les autorités

Les salariés d’Anpu Electric Science and Technology ont aussi l’obligation de signaler à leur supérieur hiérarchique toute pause prise pour aller aux toilettes. Ces pratiques ont été révélées au grand public sur le Web par des collaborateurs mécontents. L’information a suscité des réactions diverses chez les internautes. « Dans quelle ère vit-on ? s’est indigné l’un d’eux. La liberté d’aller aux toilettes est devenue un luxe ».

Les autorités de Dongguan, ville où se trouve l’entreprise, ont indiqué avoir lancé une enquête. Le bureau municipal des ressources humaines et de la Sécurité sociale a jugé illégale la politique de la société. Cette dernière doit désormais rembourser les employés mis à l’amende et modifier son règlement.