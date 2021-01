COVID-19 : 210 nouveaux cas confirmés

COMMUNIQUE DU MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE

PUBLIQUE

« Point de la situation de la COVID-19 au 7/01/2021 »

Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique a enregistré ce jeudi 7 janvier 2021, 210 nouveaux cas de Covid-19 sur 4 077 échantillons prélevés soit 5,2 % de cas positifs, 89 guéris et 0 décès.

A la date du 7 janvier 2021, la Côte d’Ivoire compte donc 23 173 cas confirmés dont 22 301 personnes guéries, 138 décès et 734 cas actifs.

Le nombre total d’échantillons est de 271 353.

Fait à Abidjan, le 7 janvier 2021.

Dr Eugène AKA AOUELE

Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique