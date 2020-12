23 Décembre 2020 – Politique et numérique au menu des quotidiens marocains

APA-Rabat (Maroc) – La visite au Maroc de la délégation américano-israélienne, la problématique de la protection des données et la commission militaire mixte mauritano-marocaine sont les principaux sujets abordés par les quotidiens marocains parus ce mercredi.

Commentant la visite au Maroc d’une délégation américano-israélienne, +l’Économiste+ explique que dans un contexte géopolitique international en plein bouleversement, le Maroc était appelé naturellement à adopter une approche pragmatique, à hiérarchiser ses priorités en matière de politique étrangère et à ne pas hypothéquer les options d’avenir.

Sans pour autant renier ses engagements sur la question palestinienne, le nouvel axe de coopération permet au Maroc au contraire d’interagir de manière plus directe avec l’Etat israélien sur le dossier, relève le journal, notant que la réadaptation des paradigmes diplomatiques est articulée en parfaite cohérence avec ses choix originels, libéraux ou d’ouverture civilisationnelle et de dialogue.

D’ailleurs, les Israéliens et les Américains aussi l’ont bien compris : le Maroc est perçu comme un pays qui compte et conserve une centralité incontournable. N’en déplaise à ceux qui tiennent au statu quo et ne voudraient surtout pas renoncer à des héritages idéologiques post-coloniaux et tiers-mondistes, conclut-il.

Sur un autre registre, +Aujourd’hui le Maroc+ soutient que la nouvelle guerre du XXIème siècle sera celle de la donnée et de l’information, faisant observer que depuis l’explosion ces dernières années du numérique par le biais du canal de la téléphonie mobile, des milliards d’utilisateurs de smartphones à travers le monde sont devenus plus que de simples consommateurs de minutes de communication ou même de contenu.

Sous le titre « Danger sur la Data », la publication souligne que « certes, le Maroc s’est doté très tôt d’un arsenal juridique avancé pour préserver la donnée personnelle et privée. Mais les lois à elles seules ne suffisent pas ».

Aujourd’hui, tout porte à croire que le Maroc a encore beaucoup à faire en matière de sensibilisation des citoyens sur l’importance de la protection des données, poursuit le quotidien, expliquant qu’« à peine un utilisateur sur 10 au Maroc protège son smartphone, sa tablette ou son ordinateur en recourant à des solutions appropriées ».

+Al Bayane+ rapporte que la commission militaire mixte mauritano-marocaine a tenu, lundi à Nouakchott, sa deuxième réunion sous la présidence du chef d’état-major général des Armées mauritaniennes, Général de Division, Mohamed Bamba Meguett, et l’Inspecteur général des Forces Armées Royales, le Général de corps d’armée Abdelfattah Louarak, en visite en Mauritanie.

Cette deuxième rencontre de son genre entre les deux parties a pour objectif de renforcer les relations de coopération mauritano-marocaine dans les domaines militaires et sécuritaires, ainsi que les perspectives de développement de cette coopération.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre de la visite de trois jours que M. Abdelfattah Louarak effectue en Mauritanie à la tête d’une importante délégation, fait savoir le journal, citant l’agence de presse mauritanienne.

HA/APA