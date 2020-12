21 Décembre 2020 – Covid-19, politique et incendie d’un puits de gaz à la Une au Sénégal

APA-Dakar (Sénégal) Par Edouard Touré – Les quotidiens sénégalais reçus, ce lundi à APA, traitent principalement de la Covid-19, de la politique et de l’incendie d’un puits de gaz à Ngadiaga (Thiès, Ouest).

Rapportant que face au coronavirus « l’Etat (est) sur le qui-vive », L’Observateur dénombre huit morts ce week-end et informe qu’ « une réunion d’urgence (est) convoquée par le ministre de la Santé aujourd’hui ».

« Covid-19 : 8 décès en 48 heures, 26 cas graves et 199 nouvelles infections. Nouvelle souche plus contagieuse détectée au Royaume-Uni », informe Vox Populi.

Dans ce journal, Dr Abdoulaye Bousso, Directeur du Centre des opérations d’urgence sanitaires (Cous) alerte : « Il faudra nous préparer à une troisième, une quatrième vagues… ».

Avec « 1093 cas et 24 décès en seulement 10 jours », Les Echos estime qu’ « une véritable catastrophe s’annonce dans le pays ».

Selon nos confrères, l’ancien ministre Mbagnick Ndiaye est pour l’instauration du couvre-feu, pendant que « Dr Bousso confirme que la 2è vague est bien là et alerte ».

En politique, Walf Quotidien titre : « Conseil économique, social et environnemental-Idy (son nouveau président) porté disparu ».

« Après son retour audacieux à la soupe et le démarrage en fanfare de son magistère au Cese, Idrissa Seck s’est vite éclipsé. Depuis quelques jours, plus personne ne l’aperçoit nulle part, et il est loin des projecteurs de l’actualité », écrivent nos confrères de Walf Quotidien.

Pendant ce temps, Sud Quotidien revient sur la « main tendue au dialogue national » et dissèque la « stratégie Macky-llée ». Ce faisant, ce journal note que « Macky berne son monde » car, le dialogue national semble lui favoriser plus que les autres parties prenantes.

A propos du Comité de pilotage du Dialogue national, son président, « Famara Sagna fait le point » dans le quotidien national Le Soleil.

A l’issue d’un entretien avec Jean-Pierre Senghor, Secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire, L’Observateur révèle que « le pays (est) sou le menace de la faim » car, « sur les 45 Départements analysés, 15 sont en phase de sous pression et un en crise ».

Le journal d’indiquer que « Salémata, Birkelane, Louga, Koumpentoum, Vélingara, Ranérou, Saraya et Kanel au bord du gouffre ». Ce qui fait que «516.562 personnes (sont) en insécurité alimentaire dont 92.150 à Matam », conclut L’Observateur.

L’incendie sur un site gazier à Ngadiaga fait la Une du Quotidien qui fait état d’un « puits de peur ». « Le pays sans moyens ni ressources pour maîtriser l’incendie. Des spécialistes étrangers en appoint », ajoute Le Quotidien.

« Explosion d’un puits d’hydrocarbure-Le gaz brûle, Ngadiaga transformé en torchère. Situé dans la commune de Notto Gouye Diama, le puits de gaz a pris feu samedi et est toujours en flammes. Faute d’équipement adéquats, le feu peine à être contrôlé par les unités d’intervention. Terrorisées, les populations fuient la zone », détaille Vox Populi.

TE/APA