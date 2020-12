14 Décembre 2020 – La reconnaissance par Washington de la marocanité du Sahara commentée par la presse marocaine

APA-Rabat (Maroc) – Les quotidiens marocains parus ce lundi se focalisent sur la reconnaissance par les Etats Unis d’Amérique de la marocanité du Sahara.

+Aujourd’hui le Maroc+ écrit que la grande annonce de l’administration américaine de sa reconnaissance de la souveraineté totale et absolue du Maroc sur le Sahara est une confirmation de la réalité historique connue de tous.

La publication qui reconnaît que la cause juste du Maroc s’est toujours trouvée tributaire des enjeux internationaux et régionaux du moment, souligne que l’implication personnelle indéfectible et constante du Roi Mohammed VI, de Feu SM le Roi Hassan II et de toutes les composantes de la société sans aucune exception est restée inaliénable depuis plus d’un demi-siècle.

De son côté, +l’Économiste+ relève qu’aujourd’hui plus qu’hier, la balle est entre les mains du Maroc. Sur le plan diplomatique, Rabat dispose d’assez de ressources et d’ingénierie pour optimiser la décision américaine dans le processus de résolution définitive de cette question.

La présence d’entreprises américaines dans les provinces du sud créera, à coup sûr, une nouvelle dynamique sur la base de la logique de gagnant-gagnant, estime le quotidien, ajoutant que le but est aussi de faire du Sahara marocain, une plateforme pour accéder au marché africain.

+Al Bayane+ note que le Maroc, depuis longtemps, fut fort urbi et orbi de la justesse de sa cause sacrée et partisan bec et ongles de la légalité internationale pour parachever son intégrité territoriale.

Pour la publication, ce qui se fait, au fil du temps, sans pour autant forcer ce destin inéluctable, donne raison à une Nation qui non seulement, eut à avoir gain de cause de cette longue et ardue épreuve, mais en fait également l’édifice de stabilité et d’essor pérennes au sein de la région.

+Assabah+ précise que la décision de Washington a tourné la page de 45 ans de séparatisme, balisant ainsi la voie à la stabilité dans la région et au développement régional au grand bonheur des populations de la région.

Une ère nouvelle démarre ainsi, mettant un terme à de longues décennies de conflit artificiel, écrit le quotidien, faisant savoir que le successeur de Donald Trump à la Maison blanche, Joe Biden, validera la décision historique de son prédécesseur, comme l’ont confirmé plusieurs voix américaines.

Cette percée diplomatique sera consolidée prochainement par des accords dans plusieurs domaines pour raffermir le partenariat stratégique entre les États-Unis d’Amérique et le Maroc, souligne le quotidien.

Ce tournant historique a été fortement soutenu par la communauté internationale, mettant en exergue l’implication effective et opérationnelle des Etats-Unis d’Amérique dans le soutien à la marocanité du Sahara.

Au niveau national, le quotidien rapporte les déclarations des leaders politiques ayant souligné la pertinence et la clairvoyance de la politique étrangère du Roi Mohammed VI et de la sereine diplomatie marocaine sous la conduite du souverain.

