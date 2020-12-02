Consulter le programme de passage de la soutenance de décembre 2019

COMMUNIQUE
MONSIEUR LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE PORTE A LA CONNAISSANCE DES CANDIDATS A LA SOUTENANCE DES RAPPORTS DE STAGE DU BTS DES SESSIONS DE DECEMBRE 2019 ET D’AVRIL 2020 QUE LES COMPOSITIONS SE DEROULERONT :
POUR LA SESSION DE DECEMBRE 2019, DU LUNDI 07 AU VENDREDI 11 DECEMBRE 2020.
LA LISTE DES CENTRES AINSI QUE LA REPARTITION DES JURYS POURRONT ETRE CONSULTEES A COMPTER DU VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020. SUR LA PLAFORME DE LA DIRECTION DES EXAMENS ET DES CONCOURS. WWW.DEXCO.CI
ET POUR LA SESSION D’AVRIL 2020, DU LUNDI 14 AU VENDREDI 18 DECEMBRE 2020.
LA LISTE DES CENTRES AINSI QUE LA REPARTITION DES JURYS POURRONT ETRE CONSULTEES A COMPTER DU MERCREDI 02 DECEMBRE 2020. SUR LA PLAFORME DE LA DIRECTION DES EXAMENS ET DES CONCOURS. WWW.DEXCO.CI