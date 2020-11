«Ouattara et Bédié iront à l’essentiel dans les jours qui viennent» (Sidi Touré)

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Le président ivoirien Alassane Ouattara et le leader du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Henri Konan Bédié, qui est le doyen d’âge de l’opposition ivoirienne, se parlent «en permanence» et ils iront «à l’essentiel dans les jours qui viennent », a indiqué mercredi à Abidjan, Sidi Tiémoko Touré, le porte-parole du gouvernement ivoirien à l’issue d’un Conseil des ministres.

« La main du président de la République reste tendue parce que c’est un engagement fort qu’il a pris après son élection. Et il a toujours été constant dans sa démarche. Et je peux vous assurer que les deux personnalités (Ouattara et Bédié) se parlent en permanence… Ils iront à l’essentiel dans les jours qui viennent», a expliqué M. Touré au terme de cette de réunion hebdomadaire de l’exécutif ivoirien.

Le président du PDCI et l’opposition ivoirienne ont posé un certain nombre de préalables au pouvoir avant toute reprise du dialogue entre les deux camps, notamment, la libération de certains cadres de l’opposition incarcérés.

« Je pense que très vite, la raison va prédominer relativement aux différents préalables parce qu’en réalité en matière de paix et de sécurité des ivoiriens, aucune condition ne devrait être posée», a estimé M. Touré qui est également le ministre de la Communication et des médias.

Le président Alassane Ouattara et le leader du PDCI, Henri Konan Bédié ont renoué le dialogue le 11 novembre dernier dans un contexte post-électoral tendu dans le pays.

Au sortir de cette rencontre qui été appréciée par l’opinion nationale et internationale comme un signe de décrispation, les deux hommes avaient convenu de se téléphoner et de poursuivre le dialogue.

