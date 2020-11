18 Novembre 2020 – Politique, santé et sport au menu des quotidiens marocains

APA-Rabat (Maroc) – La guerre médiatique menée par l’Algérie à l’encontre du Maroc, les opportunités offertes par la crise pandémique et la qualification du Maroc à la phase finale de la CAN-2021, sont les principaux sujets traités par les quotidiens marocains parus ce mercredi.

+Al Ittihad Al Ichtiraki+ souligne que l’Armée Marocaine s’exprime sur le terrain et non pas dans les médias, notant que les grandes armées n’interviennent pas dans les petites guerres, encore moins avec des moyens médiocres.

Pointant du doigt la manière avec laquelle l’agence de presse algérienne a commenté les tirs effectués par les miliciens du « polisario » sur des éléments des Forces Armées Royales, le quotidien relève que « cet acte va de pair avec le suivi maladif et hystérique de tout ce qui se rapporte au Maroc ».

« L’Armée marocaine est une armée régulière et institutionnelle », assure le quotidien, relevant qu’elle ne peut pas se permettre d’entrer dans une guerre médiatique avec une milice armée qui s’égare toujours dans le Sahara. « L’Armée Marocaine a son mot à dire sur le terrain et pas dans les médias », conclut-il.

Au registre de la santé, +Aujourd’hui le Maroc+ fait observer que la pandémie, avec du recul, a été un épisode fabuleux, riche en expériences humaines et managériales inédites, notant que les Marocains toutes catégories et tous profils confondus ont été condamnés à pousser encore plus loin leurs limites.

Des décideurs publics et des politiques n’auraient jamais pensé pouvoir trouver des recettes pour assurer la continuité d’un pays avec une économie qui tournait au ralenti, poursuit le journal, soulignant que les chefs d’entreprises qui ont été les plus résilients sont ceux qui ont su très rapidement adapter les modes de fonctionnement, les process, les structures et les organisations à la nouvelle donne.

« Pour un manager, c’est presque une chance d’avoir eu à vivre et surtout à gérer une telle situation. Vivement le vaccin et la sortie de crise », ajoute-t-il.

Au volet sportif, +Le Matin+ rapporte que la sélection marocaine de football a fait le job mardi, en validant leur billet pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations 2021, qui se tiendra au Cameroun, en disposant de la sélection centrafricaine sur le score de 2 à 0, lors du match de la 4ème journée des éliminatoires, qui s’est joué sur la pelouse du stade de la Réunification à Douala au Cameroun.

Déterminant lors des rendez-vous cruciaux, le « magicien », Hakim Ziyech a offert la victoire aux Lions en inscrivant le premier but du match à la 39e minute et en offrant un caviar à Youssef Ennsayri en fin de partie.

Cette deuxième victoire des lions face aux Fauves, qui survient après celle de la semaine dernière à Casablanca (4-1), les conforte à la première place du groupe E avec 10 points et les qualifie pour la phase finale de la CAN, relève la publication.

