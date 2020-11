Mariatou Koné dément sa nomination dans le gouvernement du Conseil national de transition

APA-Abidjan ( Côte d’Ivoire) – La ministre ivoirienne de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Pr Mariatou Koné a démenti mercredi sa prétendue nomination dans le gouvernement du Conseil national de transition ( CNT) de l’opposition réaffirmant « son attachement à la légalité des institutions de la République et au respect de l’ordre constitutionnel».

« Mon nom apparaît de façon récurrente sur les réseaux sociaux comme membre d’un gouvernement du Conseil national de transition qui serait formé par les partis politiques de l’opposition. Je tiens à rassurer tout le monde que je ne suis concernée ni de près ni de loin par de telles publications qui relèvent de la pure imagination et qui n’engagent que leurs auteurs», a indiqué Mme Koné dans un démenti transmis à APA.

« Les Ivoiriens, appelés aux urnes, ont renouvelé leur confiance au Président de la République, Alassane Ouattara, à qui j’adresse toutes mes félicitations et mes admirations pour cette réélection qui permettra de préserver et consolider les acquis en matière de paix et de développement pour notre pays», a poursuivi Mme Koné exprimant son attachement « à la légalité et au respect de l’ordre constitutionnel ».

La plateforme de l’opposition ivoirienne, qui a rejeté l’élection présidentielle ivoirienne du 31 octobre dernier, a annoncé lundi dernier la création d’un organe de transition dénommé « Conseil national de transition » ( CNT) présidé par Henri Konan Bédié, le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire ( PDCI) qui devrait mettre en place un gouvernement de transition.

Depuis lors, bien que ce gouvernement n’ai pas été officiellement formé et présenté par les leaders de l’opposition , une liste de ministres nommés au sein de cette équipe circule sur les réseaux sociaux et dans laquelle figurent les noms de certains ministres du président élu Alassane Ouattara dont Pr Mariatou Koné.

LB/ls/APA