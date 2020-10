Présentation à Abidjan d’un livre pour promouvoir les qualités de feu Amadou Gon Coulibaly

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – L’ouvrage «Amadou Gon Coulibaly (AGC), itinéraire d’un homme d’État», un livre biographique écrit par Pr Tchéré Séka et qui vise à inculquer à la jeunesse ivoirienne, les valeurs et les qualités de l’ex-premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, a été présenté mercredi à Abidjan lors d’une cérémonie présidée par Hamed Bakayoko, le chef du gouvernement ivoirien.

« Amadou Gon et moi avons été unis sur une base unique qui est la formation. Tout au long de sa vie, il était à la recherche de l’excellence et de la compétition. Il était rigoureux et travailleur. Ce livre est pour nous un document qui doit guider la jeunesse», a estimé Pr Tchéré, ancien condisciple et ami de feu Amadou Gon Coulibaly depuis près d’un demi-siècle.

Selon lui, ce livre « doit montrer aux jeunes les qualités à mobiliser pour tracer le chemin de l’excellence ».

Dans le même élan, Hamed Bakayoko, le chef du gouvernement ivoirien qui a lui-aussi côtoyé son prédécesseur pendant une trentaine d’années, a soutenu que feu Amadou Gon Coulibaly était un «grand homme d’État ».

« Il était un vrai repère de valeur. Il a été mon patron. Il a été un modèle pour moi. Il reste un homme travailleur, un homme de rigueur. Ce livre est important car on est obligé de transmettre ce qu’il (Amadou Gon) a représenté», a indiqué M. Bakayoko.

Selon le chef du gouvernement ivoirien, l’ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly « avait en lui ce dont l’Afrique a besoin aujourd’hui ». « AGC était un des rares cadres qui avait à la fois la formation technique et politique. Gon était un modèle », a dit avec insistance M. Bakayoko.

Il a conclu en réitérant sa gratitude à l’auteur de cet ouvrage qui selon lui, « a fait oeuvre utile». «AGC, itinéraire d’un homme d’État » est un ouvrage biographique, un condensée de témoignages des valeurs et des qualités de l’ex-premier ministre ivoirien. Né le 10 février 1959, l’ex-premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est décédé le 08 juillet dernier à l’âge de 61 ans.

