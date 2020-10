A Abidjan, Mazars présente sa nouvelle identité visuelle à son personnel

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Mazars, groupe international spécialisé dans l’audit, la fiscalité et le conseil, a lancé mercredi sa nouvelle identité visuelle, présentée par les dirigeants de l’entreprise au personnel en Côte d’Ivoire.

La nouvelle marque du groupe a été lancée « simultanément » à travers le monde. A Abidjan, le logo a été dévoilé au personnel par M. Zana Koné, associé et directeur général pays de la structure, et son adjoint Elvis D’Oliveira, également associé.

Cette nouvelle identité de marque, déployée dans les 90 pays où opère le groupe, montre le franchissement d’une étape majeure dans l’évolution de l’entreprise et traduit sa volonté d’offrir une alternative et une perspective différente au marché de l’audit, de la fiscalité et du conseil.

« Ce nouveau logo a pour objectif de traduire toute l’évolution que nous avons connue au cours de ces dix dernières années, (car) nous sommes passés en moins de dix ans, d’une cinquantaine de pays à 90 pays que nous couvrons », a indiqué M. Zana Koné.

En plus de cela, dira-t-il, il y a « plus d’une quarantaine de pays où nous intervenons à partir des bureaux où nous intervenons ». Avec cette nouvelle marque, le groupe réaffirme ses engagements à « construire un monde juste, prospère et durable ».

« Je me réjouis de dévoiler cette nouvelle identité de notre marque et son positionnement, après deux ans de consultation approfondie avec nos associés, collaborateurs, clients et parties prenantes », a déclaré Hervé Helias, le Président-directeur général du groupe.

« Cette nouvelle identité reflète ce que nous sommes aujourd’hui et ce que nous aspirons à être demain », a-t-il insinué, avant d’ajouter « au sein de notre organisation intégrée, nos associés travaillent comme une seule et même équipe, connectée et unie à travers le monde ».

Il s’est félicité de ce qu’aujourd’hui, l’entreprise ait à la fois l’envergure requise pour servir de grands clients internationaux et l’agilité nécessaire pour ajuster ses approches et apporter les solutions dont les clients ont besoin.

« Dans chaque pays où nous opérons, nos équipes combinent une connaissance de la culture nationale et une perspective mondiale, offrant à des clients variés un véritable partenariat, et la confiance dont ils ont besoin pour piloter leurs activités et réaliser leurs ambitions », a-t-il dit.

En Côte d’Ivoire, l’entreprise existe depuis un peu plus de 30 ans avec près de 100 collaborateurs et trois associés, dont deux nouveaux associés MM. Zana Koné (directeur général chargé de l’audit) et Elvis D’Oliveira (DGA chargé du non-audit).

Selon M. Zana Koné, « la nouvelle orientation stratégique, c’est d’être une marque plus équilibrée, avoir un logo qui soit unique et une marque qui soit unique à travers le monde », parce qu' »avant on pouvait trouver plusieurs logos ».

Figurant parmi les cinq plus grosses entreprises d’audit-Conseil en Côte d’Ivoire, le groupe a réalisé entre autres, une étude sur le sport en Afrique à paraître au cours des prochains jours, et publie chaque année une étude sur le secteur bancaire.

AP/ls/APA