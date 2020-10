Des affrontements entre des étudiants et des individus font des blessés à l’Université de Cocody

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – De violents affrontements entre des étudiants et des individus non encore identifiés ont font, mardi, à l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, la plus grande université du pays, a appris APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.

Selon les faits rapportés par des témoins, ces violences dont les raisons n’ont pas encore été élucidées par des voix officielles, ont fait plusieurs blessés.

Ces affrontements interviennent après la suspension d’un mot ordre de grève de 72 heures de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire ( FESCI), le plus grand syndicat estudiantin du pays, qui avait lancé une grève lundi dernier pour protester contre les « frais annexes» imposés aux élèves dans les écoles par les Comités de gestion des établissements scolaires ( COGES).

Ces altercations au campus interviennent également alors que des violences sont enregistrés à Abidjan et dans plusieurs villes ivoiriennes après le mot d’ordre de désobéissance civile lancée par l’opposition ivoirienne contre la candidature du président Alassane Ouattara à la présidentielle du 31 octobre prochain.

LB/ls/APA