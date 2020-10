05 Octobre 2020 – Economie et sécurité au menu des quotidiens marocains

APA-Rabat (Maroc) – Les quotidiens marocains parus ce lundi se focalisent sur nombre de sujets notamment les effets économiques de la crise sanitaire du Covid-19, le partenariat sécuritaire Maroc-USA et la saisie d’une quantité record de résine de cannabis au nord-est du Royaume.

+L’Economiste+ estime que les prochains mois pourraient être plus terrible encore, les premières estimations évaluant à 412 milliards de DH (1 euro= 10,8 DH) les pertes de chiffre d’affaires d’entreprises.

La plus grave menace est de devoir subir le diktat d’un tsunami qui touche plusieurs entreprises en même temps, prévient le quotidien, notant que la crise des trésoreries continue d’alimenter des pertes sur les crédits commerciaux.

Si les défaillances d’entreprise se multiplient, il faudra alors s’inquiéter pour les mesures qu’elles pourraient porter dans les bilans des banques, fait-il observer, reprochant aux banques de ne pas ouvrir suffisamment les vannes.

Dans le même registre, +Aujourd’hui Le Maroc+ souligne que dans un horizon de deux à trois ans, la priorité la plus urgente pour le Maroc sera de relancer son économie, notant toutefois que « ce ne sera pas suffisant ni durable. Car les pays qui seront dans la course dans dix ou quinze ans sont ceux qui réussiront à se projeter dès aujourd’hui dans les dix années à venir pour s’y préparer ».

Après le choc de 2020, il faudra s’attendre à des contre-chocs et des répliques dans les années qui viennent, poursuit-il, relevant que la crise actuelle donnera lieu, à coup sûr, à une refonte des équilibres économiques mondiaux et à une redistribution des cartes.

+Al Bayane+ rapporte que la visite au Maroc du Secrétaire à la Défense américain, Mark Esper, participe de la ferme volonté exprimée par le Roi Mohammed VI et le Président Donald Trump, de consolider le partenariat stratégique séculaire unissant le Maroc et les Etats Unis d’Amérique.

Sur très hautes instructions royales, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a reçu, vendredi à Rabat, le Secrétaire à la Défense américain. Cette visite s’appuie aussi sur le socle d’un partenariat multidimensionnel, fort notamment d’une convergence de vues et d’analyses quant aux différents impératifs liés à la lutte antiterroriste en Afrique du nord et dans la région sahélo-saharienne, en tant que prérequis indispensables à la consolidation de la paix et de la stabilité dans le continent.

Le déplacement de M. Esper au Maroc se veut, en outre, une nouvelle articulation des efforts menés par l’Administration Trump pour renforcer davantage son engagement en faveur du continent africain pour la promotion notamment de la paix et de la sécurité et pour la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, écrit la publication.

+Al Ahdath+ fait savoir que les services sécuritaires de la ville de Nador ont démantelé samedi, un réseau criminel actif dans le trafic international de drogue et de psychotropes et saisi 3,729 tonnes de résine de cannabis.

L’opération a été effectuée aux environs de Driouch, à environ 90 Kilomètres de la ville de Nador, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale dans un communiqué, précisant que les interventions sécuritaires simultanées ont abouti à l’interpellation de quatre individus pour leurs liens présumés avec ce réseau criminel.

Les perquisitions menées dans le cadre de cette affaire ont permis de saisir sept voitures, dont une portant des plaques d’immatriculation étrangères, 3,729 tonnes de résine de cannabis, un fusil de chasse, 363 cartouches de 16 millimètres, deux couteaux de de grande taille, trois motocyclettes, ainsi que seize bouteilles de lacrymogènes, a ajouté la DGSN, citée par le quotidien.

HA/APA